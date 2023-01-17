https://sputniknews.com.tr/20230117/kis-gelmiyor-havanin-sogumamasi-yuzunden-kis-uykusuna-yatamayan-bozayilar-saldirabilir-1065834334.html

Kış gelmiyor: 'Havanın soğumaması yüzünden kış uykusuna yatamayan bozayılar saldırabilir'

Kış gelmiyor: 'Havanın soğumaması yüzünden kış uykusuna yatamayan bozayılar saldırabilir'

Bartın'da orman köylülerine, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamayan bozayıların saldırısına karşı dikkatli... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T14:50+0300

2023-01-17T14:50+0300

2023-01-17T14:50+0300

yaşam

ayı

boz ayı

saldırı

kış

kış uykusu

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Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, 2013'ten bu yana fotokapanla yaban hayatı izleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.Bu sene bozayıların gerekenden daha fazla ormanda dolaştığını gördüklerini anlatan Ökazanç, bunun sebebinin değişen iklim şartları ve küresel ısınmaya bağlı olarak ılıman hava olduğunu düşündüklerini belirtti.Özkazanç, üretim yapan orman köylüleri ile mantar toplamaya gidenlerin bozayılarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız ormana gittiklerinde bozayılarla karşılaşma riskini bilmeleri gerekiyor. Herhangi bir karşılaşma anında mümkün olduğu kadar sakin şekilde geri çekilmelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Bir de kişi ormanda tehlikeyi hissedebiliyorsa mümkün olduğunca fazla gürültü çıkarıp, civardaki bozayıları rahatsız etmesi, onlarla karşılaşmalarını engelleyecektir." diye konuştu.'Yavrulu dönemlerinde uzak durmak can güvenliği açısından önemli'Bozayıların kış uykusundan uyanma döneminde aç oldukları daha saldırgan olabildiklerine değinen Özkazanç, "Ama şu unutulmamalı, hiçbir yaban hayvanı sebep yokken insana saldırmaz. Özellikle bozayı, kurt gibi yırtıcı hayvanların mümkün olduğu kadar yavrulu dönemlerinde uzak durmak can güvenliği açısından önemli." diye konuştu.Özkazanç, son 10 yıldır yaptıkları çalışmalarda bölgede karaca başta olmak üzere yaban hayvanlarında artış görüldüğüne de işaret ederek, şunları kaydetti:

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ayı, boz ayı, saldırı, kış, kış uykusu