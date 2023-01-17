https://sputniknews.com.tr/20230117/kilicdaroglu-tv100un-yoneticisiyle-gorustu-isten-atilan-3-calisanin-geri-alinmasini-istedi-1065816295.html
Kılıçdaroğlu TV100'ün yöneticisiyle görüştü, işten atılan 3 çalışanın geri alınmasını istedi
Kılıçdaroğlu TV100'ün yöneticisiyle görüştü, işten atılan 3 çalışanın geri alınmasını istedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında SADAT reklamı yayınlanmasının ardından TV100'ün yöneticisi Gülseven'le görüştü, iddiaya göre olayın bir 'yayıncılık... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T01:30+0300
2023-01-17T01:30+0300
2023-01-17T01:31+0300
politika
sadat a.ş
kemal kılıçdaroğlu
tv100
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TV 100'de konuk olduğu program sırasında, daha önce kapısının önüne giderek 'paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla' suçladığı SADAT'ın reklamının yayınlanmasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" tepkisinin ardından bugün, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı.TV100.com'un haberine göre Kılıçdaroğlu-Gülseven görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. 'Yaşananların bir yayıncılık kazası olduğunu' vurgulayan Kılıçdaroğlu, olayın ardından işten çıkarılan üç çalışanın işe geri alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "O üç arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" dedi.Görüşmede Necat Gülseven, TV100’ün tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/sadat-baskanindan-kilicdarogluna-yanit-kanal-planimizi-degistirdik-1065763359.html
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sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, tv100
sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, tv100
Kılıçdaroğlu TV100'ün yöneticisiyle görüştü, işten atılan 3 çalışanın geri alınmasını istedi
01:30 17.01.2023 (güncellendi: 01:31 17.01.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında SADAT reklamı yayınlanmasının ardından TV100'ün yöneticisi Gülseven'le görüştü, iddiaya göre olayın bir 'yayıncılık kazası' olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TV 100'de konuk olduğu program sırasında, daha önce kapısının önüne giderek 'paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla' suçladığı SADAT'ın reklamının yayınlanmasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" tepkisinin ardından bugün, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı.
TV100.com'un haberine göre Kılıçdaroğlu-Gülseven görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. 'Yaşananların bir yayıncılık kazası olduğunu' vurgulayan Kılıçdaroğlu, olayın ardından işten çıkarılan üç çalışanın işe geri alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "O üç arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" dedi.
Görüşmede Necat Gülseven, TV100’ün tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.