Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230117/kilicdaroglu-tv100un-yoneticisiyle-gorustu-isten-atilan-3-calisanin-geri-alinmasini-istedi-1065816295.html
Kılıçdaroğlu TV100'ün yöneticisiyle görüştü, işten atılan 3 çalışanın geri alınmasını istedi
Kılıçdaroğlu TV100'ün yöneticisiyle görüştü, işten atılan 3 çalışanın geri alınmasını istedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında SADAT reklamı yayınlanmasının ardından TV100'ün yöneticisi Gülseven'le görüştü, iddiaya göre olayın bir 'yayıncılık... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T01:30+0300
2023-01-17T01:31+0300
politika
sadat a.ş
kemal kılıçdaroğlu
tv100
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065723827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6ef034904e46ff98049b348a20d8b0b.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TV 100'de konuk olduğu program sırasında, daha önce kapısının önüne giderek 'paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla' suçladığı SADAT'ın reklamının yayınlanmasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" tepkisinin ardından bugün, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı.TV100.com'un haberine göre Kılıçdaroğlu-Gülseven görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. 'Yaşananların bir yayıncılık kazası olduğunu' vurgulayan Kılıçdaroğlu, olayın ardından işten çıkarılan üç çalışanın işe geri alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "O üç arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" dedi.Görüşmede Necat Gülseven, TV100’ün tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230115/sadat-baskanindan-kilicdarogluna-yanit-kanal-planimizi-degistirdik-1065763359.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065723827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a0f043dfb42f9f4efa936c4c01d4e2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, tv100
sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, tv100

Kılıçdaroğlu TV100'ün yöneticisiyle görüştü, işten atılan 3 çalışanın geri alınmasını istedi

01:30 17.01.2023 (güncellendi: 01:31 17.01.2023)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında SADAT reklamı yayınlanmasının ardından TV100'ün yöneticisi Gülseven'le görüştü, iddiaya göre olayın bir 'yayıncılık kazası' olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TV 100'de konuk olduğu program sırasında, daha önce kapısının önüne giderek 'paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla' suçladığı SADAT'ın reklamının yayınlanmasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" tepkisinin ardından bugün, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı.
TV100.com'un haberine göre Kılıçdaroğlu-Gülseven görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. 'Yaşananların bir yayıncılık kazası olduğunu' vurgulayan Kılıçdaroğlu, olayın ardından işten çıkarılan üç çalışanın işe geri alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "O üç arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" dedi.
Görüşmede Necat Gülseven, TV100’ün tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.
Melih Tanrıverdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
POLİTİKA
SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Kanal planımızı değiştirdik'
15 Ocak, 13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала