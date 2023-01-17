Kılıçdaroğlu: Mültecileri en geç 2 yıl içinde özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz

Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Maaşına zam yapıyorsunuz, peynire, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz. Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Maaşına zam yapıyorsunuz, peynire, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz.

Vatandaşlarıma söz veriyorum, geliri olmayan, düşük gelirli hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Bütün vatandaşlarım bir köşeye yazsın. Aile destekleri sigortasıyla kimse donmayacak, susuz, elektriksiz kalmayacak. İktidar sahipleri bu sözü veremezler. Sarayda elektrik, su, doğalgaz kesilmez. Herkes orada çok rahat. Sıradan bir yurttaşın bu sorunları var, onları çözeceğiz. Vatandaşlarıma söz veriyorum, geliri olmayan, düşük gelirli hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Bütün vatandaşlarım bir köşeye yazsın. Aile destekleri sigortasıyla kimse donmayacak, susuz, elektriksiz kalmayacak. İktidar sahipleri bu sözü veremezler. Sarayda elektrik, su, doğalgaz kesilmez. Herkes orada çok rahat. Sıradan bir yurttaşın bu sorunları var, onları çözeceğiz.

Mültecilerden şikayet var, en geç 2 yıl içinde onları davulla zurnayla, özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Mültecilerden şikayet var, en geç 2 yıl içinde onları davulla zurnayla, özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz.

Hudut namustur, mafya Türkiye’de hesaplaşıyor, ellerini kollarını sallayarak geziyor, bize Fotoroman Süleymanlara değil, Teoman memurlara ihtiyacımız var. Hudut namustur, mafya Türkiye’de hesaplaşıyor, ellerini kollarını sallayarak geziyor, bize Fotoroman Süleymanlara değil, Teoman memurlara ihtiyacımız var.

Sizin için geleceğiz diyorlar. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Bu paramiliter artıklar daha büyük resmin küçük bir parçası. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan, beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli ama sayısı binlerce. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bunlar devlet hazinesinden ne kadar çaldı, 418 milyar dolar. Çıktım sonra tahsil edeceğim rakam budur, dedim. Medya organlarını da işin içine soktular. Araştırmacıları var. Ama Bay Kemal asla yolundan dönmez. Sizin için geleceğiz diyorlar. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Bu paramiliter artıklar daha büyük resmin küçük bir parçası. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan, beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli ama sayısı binlerce. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bunlar devlet hazinesinden ne kadar çaldı, 418 milyar dolar. Çıktım sonra tahsil edeceğim rakam budur, dedim. Medya organlarını da işin içine soktular. Araştırmacıları var. Ama Bay Kemal asla yolundan dönmez.

Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca, uzun zamandır var bunlar. Be gafiller, şerefsizler, çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca, uzun zamandır var bunlar. Be gafiller, şerefsizler, çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan.