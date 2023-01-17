https://sputniknews.com.tr/20230117/kilicdaroglu-ab-uyesi-ulkelerin-buyukelcileriyle-yemekte-bulustu-1065851563.html
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T21:51+0300
2023-01-17T21:51+0300
2023-01-17T21:51+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
yemek
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065851637_0:185:3073:1913_1920x0_80_0_0_b7445d05bbdb2a5152af21aa5dc12ce0.jpg
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065851637_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_7cfdf9225b2f6cfb22777ba7db974a8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, yemek, ab
kemal kılıçdaroğlu, yemek, ab
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.