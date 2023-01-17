https://sputniknews.com.tr/20230117/iyi-parti-heyeti-chp-lideri-kilicdaroglunu-ziyaret-etti--1065845104.html

İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'de ziyaret etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T18:00+0300

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kemal kılıçdaroğlu

politika

iyi parti

ziyaret

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM'de kendisini ziyaret eden İYİ Parti heyeti ile bir araya geldi.İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.

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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, ziyaret