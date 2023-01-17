Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230117/iyi-parti-heyeti-chp-lideri-kilicdaroglunu-ziyaret-etti--1065845104.html
İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'de ziyaret etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T18:00+0300
2023-01-17T18:03+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
iyi parti
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065769927_0:202:2835:1797_1920x0_80_0_0_2c61ff10f6d0ce4a1ba3893ee8770201.jpg
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM'de kendisini ziyaret eden İYİ Parti heyeti ile bir araya geldi.İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065769927_85:0:2750:1999_1920x0_80_0_0_8a6d68a890278a1804c19daa020a0d5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, ziyaret
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, ziyaret

İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

18:00 17.01.2023 (güncellendi: 18:03 17.01.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'de ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM'de kendisini ziyaret eden İYİ Parti heyeti ile bir araya geldi.
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала