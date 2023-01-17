https://sputniknews.com.tr/20230117/iyi-parti-heyeti-chp-lideri-kilicdaroglunu-ziyaret-etti--1065845104.html
İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'de ziyaret etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T18:00+0300
2023-01-17T18:00+0300
2023-01-17T18:03+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
iyi parti
ziyaret
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM'de kendisini ziyaret eden İYİ Parti heyeti ile bir araya geldi.İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.
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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, ziyaret
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, ziyaret
İYİ Parti heyeti CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
18:00 17.01.2023 (güncellendi: 18:03 17.01.2023) Abone ol
İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'de ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TBMM'de kendisini ziyaret eden İYİ Parti heyeti ile bir araya geldi.
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağlı, Metin Ergun, Şenol Sunay, Bahadır Erdem, CHP’yi TBMM’de ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek hazır bulundu.