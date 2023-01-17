https://sputniknews.com.tr/20230117/italyada-enflasyon-2022de-ortalama-yuzde-81-ile-son-37-yilin-zirvesinde-1065835638.html
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8.1 ile son 37 yılın zirvesinde
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8.1 ile son 37 yılın zirvesinde
İtalya'da 2022'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 8.1'e çıkarak, 1985'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T15:01+0300
2023-01-17T15:01+0300
2023-01-17T15:01+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
enflasyon
işsizlik
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı.Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 11.8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11.6'ya geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı.ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8.1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 1.9 olarak kayıtlara geçmişti.Ukrayna krizinin başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken, bu da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.Enerji fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 50.9 artması da dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230113/italyada-benzin-istasyonu-calisanlarindan-grev-karari--1065694691.html
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italya, enflasyon, işsizlik
italya, enflasyon, işsizlik
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8.1 ile son 37 yılın zirvesinde
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İtalya'da 2022'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 8.1'e çıkarak, 1985'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı.
Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 11.8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11.6'ya geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı.
ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8.1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 1.9 olarak kayıtlara geçmişti.
Ukrayna krizinin başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken, bu da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.
Enerji fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 50.9 artması da dikkati çekti.