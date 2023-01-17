https://sputniknews.com.tr/20230117/italyada-enflasyon-2022de-ortalama-yuzde-81-ile-son-37-yilin-zirvesinde-1065835638.html

İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8.1 ile son 37 yılın zirvesinde

İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8.1 ile son 37 yılın zirvesinde

İtalya'da 2022'de ortalama yıllık enflasyon yüzde 8.1'e çıkarak, 1985'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T15:01+0300

2023-01-17T15:01+0300

2023-01-17T15:01+0300

avrupa'da enerji krizi

italya

enflasyon

işsizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062445437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f3cba0e5723dc93c5cb4b4d84ec6cd29.jpg

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı.Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 11.8 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11.6'ya geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0.3 arttı.ISTAT 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 8.1'e çıkarak 1985'den beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 1.9 olarak kayıtlara geçmişti.Ukrayna krizinin başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken, bu da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.Enerji fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 50.9 artması da dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230113/italyada-benzin-istasyonu-calisanlarindan-grev-karari--1065694691.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, enflasyon, işsizlik