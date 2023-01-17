https://sputniknews.com.tr/20230117/ilker-basbug-hakaret-davasinda-beraat-etti-1065824821.html

İlker Başbuğ 'hakaret' davasında beraat etti

İlker Başbuğ 'hakaret' davasında beraat etti

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması nedeniyle yargılanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, beraat... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T12:02+0300

2023-01-17T12:02+0300

2023-01-17T12:05+0300

ilker başbuğ

beraat

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

politika

hakaret

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Fethullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle milletvekilleri tarafından açılan dava sonuçlandı.Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından Başbuğ'un FETÖ davasından beraat ettiğini duyurdu.Yıldız paylaşımında "2009'da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında FETÖ'nün siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraatına karar verildi" ifadelerini kullandı."Savcının İlker Başbuğ'un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdiğini, Başbuğ'un avukatlarının da atılı eylemi işlemediğinin sabit olduğunu ifade ederek beraatini istediğini belirtti" diyen Yıldız, "75. Asliye Ceza Hakimi ise 'sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle beraatına karar verdi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220609/ilker-basbug-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-istemi-1057194277.html

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ilker başbuğ, beraat, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), hakaret