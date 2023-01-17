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İlker Başbuğ 'hakaret' davasında beraat etti
İlker Başbuğ 'hakaret' davasında beraat etti
FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması nedeniyle yargılanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, beraat... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:02+0300
2023-01-17T12:05+0300
ilker başbuğ
beraat
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
politika
hakaret
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Fethullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle milletvekilleri tarafından açılan dava sonuçlandı.Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından Başbuğ'un FETÖ davasından beraat ettiğini duyurdu.Yıldız paylaşımında "2009'da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında FETÖ'nün siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraatına karar verildi" ifadelerini kullandı."Savcının İlker Başbuğ'un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdiğini, Başbuğ'un avukatlarının da atılı eylemi işlemediğinin sabit olduğunu ifade ederek beraatini istediğini belirtti" diyen Yıldız, "75. Asliye Ceza Hakimi ise 'sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle beraatına karar verdi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220609/ilker-basbug-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-istemi-1057194277.html
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ilker başbuğ, beraat, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), hakaret
ilker başbuğ, beraat, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), hakaret

İlker Başbuğ 'hakaret' davasında beraat etti

12:02 17.01.2023 (güncellendi: 12:05 17.01.2023)
© DHAEski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© DHA
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FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması nedeniyle yargılanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, beraat etti. Mahkeme, yargılama sonunda açıklamaların kanunda suç olarak tanımlanmadığı kararına vardı.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Fethullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle milletvekilleri tarafından açılan dava sonuçlandı.
Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya hesabından Başbuğ'un FETÖ davasından beraat ettiğini duyurdu.
Yıldız paylaşımında "2009'da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında FETÖ'nün siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraatına karar verildi" ifadelerini kullandı.
"Savcının İlker Başbuğ'un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdiğini, Başbuğ'un avukatlarının da atılı eylemi işlemediğinin sabit olduğunu ifade ederek beraatini istediğini belirtti" diyen Yıldız, "75. Asliye Ceza Hakimi ise 'sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle beraatına karar verdi" dedi.
İlker Başbuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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