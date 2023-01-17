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https://sputniknews.com.tr/20230117/iki-kisiyi-bogarak-oldurdugu-icin-idama-mahkum-olan-kadin-yemek-yedigi-sirada-bogularak-oldu-1065842026.html
İki kişiyi boğarak öldürdüğü için idama mahkum olan kadın, yemek yediği sırada boğularak öldü
İki kişiyi boğarak öldürdüğü için idama mahkum olan kadın, yemek yediği sırada boğularak öldü
Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan mahkum, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:00+0300
2023-01-17T17:01+0300
dünya
japonya
idam
boğulma
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Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan 49 yaşındaki kadın mahkumun yemek yerken boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu. Japonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miyuki Ueta isimli mahkumun geçen cumartesi günü hücresinde yemek yediği sırada boğulduğu ve yetkililerin tüm müdahalesine rağmen bilincini kaybettiği kaydedildi. Hiroshima'da bulunan hapishaneden acil servise nakledilen Ueta'nın, yaklaşık 3 saat sonra öldüğü doğrulandı. Ueta'nın 10 Ocak'ta bir kez daha boğulma tehlikesi geçirdiği ancak kurtarıldığı öğrenildi. Ueta, 2009 yılında o dönem 47 yaşında olan kamyon şoförü Kazumi Yabe'yi ilaçla uyuttuktan sonra denizde boğarak öldürmüş, aynı yılın Ekim ayında ise elektronik mağazası sahibi 57 yaşındaki Hideki Maruyama'yı ilaçla uyuttuktan sonra suda boğarak ölümüne neden olmuştu. Kurbanlarına borçlu olduğu kamuoyuna yansıyan Ueta, idam cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Ueta'nın cezası 2017 yılında kesinleşmişti.
japonya
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japonya, idam, boğulma
japonya, idam, boğulma

İki kişiyi boğarak öldürdüğü için idama mahkum olan kadın, yemek yediği sırada boğularak öldü

17:00 17.01.2023 (güncellendi: 17:01 17.01.2023)
© AACezaevi, hapis, hapishane
Cezaevi, hapis, hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan mahkum, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti.
Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan 49 yaşındaki kadın mahkumun yemek yerken boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Japonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miyuki Ueta isimli mahkumun geçen cumartesi günü hücresinde yemek yediği sırada boğulduğu ve yetkililerin tüm müdahalesine rağmen bilincini kaybettiği kaydedildi. Hiroshima'da bulunan hapishaneden acil servise nakledilen Ueta'nın, yaklaşık 3 saat sonra öldüğü doğrulandı. Ueta'nın 10 Ocak'ta bir kez daha boğulma tehlikesi geçirdiği ancak kurtarıldığı öğrenildi.

Ueta, 2009 yılında o dönem 47 yaşında olan kamyon şoförü Kazumi Yabe'yi ilaçla uyuttuktan sonra denizde boğarak öldürmüş, aynı yılın Ekim ayında ise elektronik mağazası sahibi 57 yaşındaki Hideki Maruyama'yı ilaçla uyuttuktan sonra suda boğarak ölümüne neden olmuştu. Kurbanlarına borçlu olduğu kamuoyuna yansıyan Ueta, idam cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Ueta'nın cezası 2017 yılında kesinleşmişti.
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