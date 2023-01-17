https://sputniknews.com.tr/20230117/hindistanda-kalasnikov-tufegi-uretimi-baslatti-1065843285.html

Hindistan’da Kalaşnikov tüfeği üretimi başlattı

Hindistan’da Kalaşnikov tüfeği üretimi başlattı

Hindistan’da faaliyet gösteren Rus-Hint ortak Indo-Russian Rifles Private Limited işletmesi, Kalaşnikov AK-203 piyade tüfeklerinin seri üretimini başlattı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:29+0300

2023-01-17T17:29+0300

2023-01-17T17:29+0300

savunma

hindistan

kalaşnikof

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Hindistan, 200’lü seriden Kalaşnikov tüfeklerinin üretilmeye başladığı ilk yabancı ülke oldu.Indo-Russian Rifles Private Limited’in kurucularından Rus savunma şirketi Rosoboroneksport’un CEO’su Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada “Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Amethi şehrindeki Korwa Ordnance Factory fabrikasında, 7.62 mm Kalaşnikov AK-203 tüfeğinin ilk partisi çıktı. Hint ordusuna ilk teslimat en kısa zamanda bekleniyor. Fabrikanın kapasitesi, Hindistan’ın tüm kolluk kuvvetlerini AK-203 tüfeğiyle donatmaya müsait” dedi.Ortak işletmenin üretim kapasitesinin, gelecekte bu silahın üçüncü ülkelere ihracatını yapma fırsatını da verdiğini kaydeden Mihayev, "Ortak işletmenin üretim planında, Hindistan’da AK-203 tüfek üretiminin yüzde 100 oranında yerelleştirilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

hindistan

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