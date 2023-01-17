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Hindistan’da Kalaşnikov tüfeği üretimi başlattı
Hindistan’da Kalaşnikov tüfeği üretimi başlattı
Hindistan’da faaliyet gösteren Rus-Hint ortak Indo-Russian Rifles Private Limited işletmesi, Kalaşnikov AK-203 piyade tüfeklerinin seri üretimini başlattı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:29+0300
2023-01-17T17:29+0300
savunma
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Hindistan, 200’lü seriden Kalaşnikov tüfeklerinin üretilmeye başladığı ilk yabancı ülke oldu.Indo-Russian Rifles Private Limited’in kurucularından Rus savunma şirketi Rosoboroneksport’un CEO’su Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada “Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Amethi şehrindeki Korwa Ordnance Factory fabrikasında, 7.62 mm Kalaşnikov AK-203 tüfeğinin ilk partisi çıktı. Hint ordusuna ilk teslimat en kısa zamanda bekleniyor. Fabrikanın kapasitesi, Hindistan’ın tüm kolluk kuvvetlerini AK-203 tüfeğiyle donatmaya müsait” dedi.Ortak işletmenin üretim kapasitesinin, gelecekte bu silahın üçüncü ülkelere ihracatını yapma fırsatını da verdiğini kaydeden Mihayev, "Ortak işletmenin üretim planında, Hindistan’da AK-203 tüfek üretiminin yüzde 100 oranında yerelleştirilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.
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hindistan, kalaşnikof
hindistan, kalaşnikof

Hindistan’da Kalaşnikov tüfeği üretimi başlattı

17:29 17.01.2023
© AAKalaşnikof
Kalaşnikof - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Hindistan’da faaliyet gösteren Rus-Hint ortak Indo-Russian Rifles Private Limited işletmesi, Kalaşnikov AK-203 piyade tüfeklerinin seri üretimini başlattı. Silah yakın zamanda Hint ordusunun hizmetine teslim edilecek.
Hindistan, 200’lü seriden Kalaşnikov tüfeklerinin üretilmeye başladığı ilk yabancı ülke oldu.
Indo-Russian Rifles Private Limited’in kurucularından Rus savunma şirketi Rosoboroneksport’un CEO’su Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada “Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Amethi şehrindeki Korwa Ordnance Factory fabrikasında, 7.62 mm Kalaşnikov AK-203 tüfeğinin ilk partisi çıktı. Hint ordusuna ilk teslimat en kısa zamanda bekleniyor. Fabrikanın kapasitesi, Hindistan’ın tüm kolluk kuvvetlerini AK-203 tüfeğiyle donatmaya müsait” dedi.
Ortak işletmenin üretim kapasitesinin, gelecekte bu silahın üçüncü ülkelere ihracatını yapma fırsatını da verdiğini kaydeden Mihayev, "Ortak işletmenin üretim planında, Hindistan’da AK-203 tüfek üretiminin yüzde 100 oranında yerelleştirilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.
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