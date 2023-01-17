https://sputniknews.com.tr/20230117/gorevden-alinan-noel-le-graet-hakkinda-taciz-sorusturmasi-baslatildi-1065844522.html

Görevden alınan Noel Le Graet hakkında taciz soruşturması başlatıldı

Görevden alınan Noel Le Graet hakkında taciz soruşturması başlatıldı

Fransa Futbol Federasyonu'ndaki (FFF) başkanlık görevinden alınan Noel Le Graet hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılık soruşturması açıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:52+0300

2023-01-17T17:52+0300

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spor

noel le graet

cinsel taciz

fransa futbol federasyonu

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Fransa'nın ajansı AFP'de yer alan habere göre, hakkında son dönemde çıkan iddiaların ardından geçen hafta başkanlık görevinden alınan Le Graet hakkında Paris savcılığı, soruşturma başlattı.81 yaşındaki Le Graet hakkında açılan soruşturmanın, Fransa basınında yer alan cinsel taciz iddialarına dayandığı belirtiliyor.Son olarak futbol menajeri Sonia Souid, L'Equipe gazetesi ile RMC radyo kanalına verdiği röportajda, "Le Graet'in dairesine gittim. Ondan yardım istiyorsam, onun da bana bazı şeyler yapmasına izin vermem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.Noel Le Graet hakkında Fransa Spor Bakanlığı da ayrı bir soruşturma yürütüyor.FFF'nin 2011 yılından bu yana başkanlığını üstlenen Le Graet'in görevden alınmasının ardından yardımcısı Philippe Diallo, geçici olarak yerine getirilmişti.Le Graet'ın Zidane'a yönelik sözleri de tepki çekmiştiNoel Le Graet, ilk olarak Fransız eski yıldız futbolcu Zinedine Zidane hakkındaki ifadeleriyle tepki çekmişti.Henüz başkanlık görevini yürüttüğü dönemde, Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında ülke basınına konuşan Le Graet, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik" ifadelerini kullanmıştı.Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti. FFF ise Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230111/zidane-aciklamalari-icin-ozur-dilemisti-fransa-futbol-federasyonu-baskani-le-graet-gorevden-alindi-1065640929.html

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noel le graet, cinsel taciz, fransa futbol federasyonu