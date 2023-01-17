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Görevden alınan Noel Le Graet hakkında taciz soruşturması başlatıldı
Görevden alınan Noel Le Graet hakkında taciz soruşturması başlatıldı
Fransa Futbol Federasyonu'ndaki (FFF) başkanlık görevinden alınan Noel Le Graet hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılık soruşturması açıldı. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:52+0300
2023-01-17T17:54+0300
spor
noel le graet
cinsel taciz
fransa futbol federasyonu
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Fransa'nın ajansı AFP'de yer alan habere göre, hakkında son dönemde çıkan iddiaların ardından geçen hafta başkanlık görevinden alınan Le Graet hakkında Paris savcılığı, soruşturma başlattı.81 yaşındaki Le Graet hakkında açılan soruşturmanın, Fransa basınında yer alan cinsel taciz iddialarına dayandığı belirtiliyor.Son olarak futbol menajeri Sonia Souid, L'Equipe gazetesi ile RMC radyo kanalına verdiği röportajda, "Le Graet'in dairesine gittim. Ondan yardım istiyorsam, onun da bana bazı şeyler yapmasına izin vermem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.Noel Le Graet hakkında Fransa Spor Bakanlığı da ayrı bir soruşturma yürütüyor.FFF'nin 2011 yılından bu yana başkanlığını üstlenen Le Graet'in görevden alınmasının ardından yardımcısı Philippe Diallo, geçici olarak yerine getirilmişti.Le Graet'ın Zidane'a yönelik sözleri de tepki çekmiştiNoel Le Graet, ilk olarak Fransız eski yıldız futbolcu Zinedine Zidane hakkındaki ifadeleriyle tepki çekmişti.Henüz başkanlık görevini yürüttüğü dönemde, Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında ülke basınına konuşan Le Graet, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik" ifadelerini kullanmıştı.Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti. FFF ise Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/zidane-aciklamalari-icin-ozur-dilemisti-fransa-futbol-federasyonu-baskani-le-graet-gorevden-alindi-1065640929.html
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noel le graet, cinsel taciz, fransa futbol federasyonu
noel le graet, cinsel taciz, fransa futbol federasyonu

Görevden alınan Noel Le Graet hakkında taciz soruşturması başlatıldı

17:52 17.01.2023 (güncellendi: 17:54 17.01.2023)
© AFP 2023 / FRANCK FIFENoel Le Graet
Noel Le Graet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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Fransa Futbol Federasyonu'ndaki (FFF) başkanlık görevinden alınan Noel Le Graet hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılık soruşturması açıldı.
Fransa'nın ajansı AFP'de yer alan habere göre, hakkında son dönemde çıkan iddiaların ardından geçen hafta başkanlık görevinden alınan Le Graet hakkında Paris savcılığı, soruşturma başlattı.
81 yaşındaki Le Graet hakkında açılan soruşturmanın, Fransa basınında yer alan cinsel taciz iddialarına dayandığı belirtiliyor.
Son olarak futbol menajeri Sonia Souid, L'Equipe gazetesi ile RMC radyo kanalına verdiği röportajda, "Le Graet'in dairesine gittim. Ondan yardım istiyorsam, onun da bana bazı şeyler yapmasına izin vermem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Noel Le Graet hakkında Fransa Spor Bakanlığı da ayrı bir soruşturma yürütüyor.
FFF'nin 2011 yılından bu yana başkanlığını üstlenen Le Graet'in görevden alınmasının ardından yardımcısı Philippe Diallo, geçici olarak yerine getirilmişti.

Le Graet'ın Zidane'a yönelik sözleri de tepki çekmişti

Noel Le Graet, ilk olarak Fransız eski yıldız futbolcu Zinedine Zidane hakkındaki ifadeleriyle tepki çekmişti.
Henüz başkanlık görevini yürüttüğü dönemde, Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında ülke basınına konuşan Le Graet, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik" ifadelerini kullanmıştı.
Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti. FFF ise Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Zidane açıklamaları için özür dilemişti: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet görevden alındı
11 Ocak, 16:57
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