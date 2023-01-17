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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:53+0300
2023-01-17T22:53+0300
spor
galatasaray
ziraat türkiye kupası
çeyrek final
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Son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens'ten geldi. Alanya ekibinin tek golünü ise 67. dakikada Ivan Cavaleiro kaydetti.
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galatasaray, ziraat türkiye kupası, çeyrek final
galatasaray, ziraat türkiye kupası, çeyrek final

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

22:53 17.01.2023
© İHAZiraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© İHA
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.
Son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens'ten geldi. Alanya ekibinin tek golünü ise 67. dakikada Ivan Cavaleiro kaydetti.
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