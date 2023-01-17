https://sputniknews.com.tr/20230117/galatasaray-ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-finalde-1065854016.html

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

ziraat türkiye kupası

çeyrek final

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Son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens'ten geldi. Alanya ekibinin tek golünü ise 67. dakikada Ivan Cavaleiro kaydetti.

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galatasaray, ziraat türkiye kupası, çeyrek final