https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-yenidogan-sayisindaki-artis-2-dunya-savasindan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-1065843097.html
Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede
Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede
Fransa'da geçen yıl 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana görülen en düşük artış kaydedildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:25+0300
2023-01-17T17:25+0300
2023-01-17T17:30+0300
dünya
fransa
nüfus
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061153561_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bee15ccf9282173bac9d2c54cb3e2eb1.jpg
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 723 bin bebek dünyaya geldi.Geçen yıl doğan bebek sayısı önceki yıla göre 19 bin azaldı. Aynı dönemde ölenlerin sayısı da 2021'e göre 5 bin azaldı, geçen yıl 667 bin kişi yaşamını yitirdi.2021'de yüzde 1,84 olan doğum oranı, geçen yıl ise 1,80 ile 1946'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen ülke nüfusu 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 68 milyona yükseldi.Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülke topraklarından gönderilmesi nüfus artış hızının düşmesinde etkili oldu.Fransa'da ayrıca 2022'de Kovid-19'un etkili olduğu 2021'e oranla ölen kişi sayısı yüzde 0.3 azaldı.2022'de ortalama yaşam süresi ise 2021'e yakın şekilde gerçekleşerek erkekler için yüzde 85.2, kadınlar için yüzde 79.3 oldu.Elon Musk: Aşırı nüfus değil, nüfus düşüşü problemdirMilyarder Elon Musk da bugün Twitter adresinden Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018'deki paylaştığı gönderisine yanıt verdi. 'Doğum oranları düşse bile aşırı nüfus, küresel bir problem olmaya devam ediyor' ifadesiyle paylaşılan rapora, 'Aşırı nüfus değil, nüfus düşüşü insanlık için varoluşsal bir sorundur' yorumu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/uzerime-duseni-yaptim-demisti-10-cocuk-babasi-elon-musk-artik-bebek-sahibi-olmayacagini-acikladi-1062259774.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061153561_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_0ad3b73f237e1d6c67fd05f25a72c0c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, nüfus, elon musk
Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede
17:25 17.01.2023 (güncellendi: 17:30 17.01.2023) Abone ol
Fransa'da geçen yıl 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana görülen en düşük artış kaydedildi.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 723 bin bebek dünyaya geldi.
Geçen yıl doğan bebek sayısı önceki yıla göre 19 bin azaldı. Aynı dönemde ölenlerin sayısı da 2021'e göre 5 bin azaldı, geçen yıl 667 bin kişi yaşamını yitirdi.
2021'de yüzde 1,84 olan doğum oranı, geçen yıl ise 1,80 ile 1946'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen ülke nüfusu 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 68 milyona yükseldi.
Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.
Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülke topraklarından gönderilmesi nüfus artış hızının düşmesinde etkili oldu.
Fransa'da ayrıca 2022'de Kovid-19'un etkili olduğu 2021'e oranla ölen kişi sayısı yüzde 0.3 azaldı.
2022'de ortalama yaşam süresi ise 2021'e yakın şekilde gerçekleşerek erkekler için yüzde 85.2, kadınlar için yüzde 79.3 oldu.
Elon Musk: Aşırı nüfus değil, nüfus düşüşü problemdir
Milyarder Elon Musk da bugün Twitter adresinden Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018'deki paylaştığı gönderisine yanıt verdi. 'Doğum oranları düşse bile aşırı nüfus, küresel bir problem olmaya devam ediyor' ifadesiyle paylaşılan rapora, 'Aşırı nüfus değil, nüfus düşüşü insanlık için varoluşsal bir sorundur' yorumu yaptı.