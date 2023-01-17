https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-grevler-nukleer-enerji-uretimini-etkileyebilir-1065817419.html
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı grevlerin nükleer enerji üretimini etkileyebileceği belirtildi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T05:31+0300
2023-01-17T05:31+0300
2023-01-17T05:31+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
enerji
elektrik
avrupa
elisabeth borne
emeklilik
emeklilik yaşı
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Fransız basınına göre, CGT Madencilik ve Enerji Sendikası (FNME-CGT) Genel Sekreteri Sebastien Menesplier, emeklilik reformunu destekleyen seçilmiş siyasileri önce ikna etmeye çalışacaklarına değinerek, "Onlarla konuşacağız ve sonra eğer iş dünyasını anlamıyorlarsa düzenleyebileceğimiz (elektrik) kesintilerle onları hedef alacağız" ifadesini kullandı.Menesplier, "Grevler olursa (nükleer) reaktörler yeniden devreye sokulmaz. Reaktörler yeniden devreye sokulmazsa belki (enerji) üretim kapasitesi eksikliği olabilir" diyerek sorumluluğu tamamen üstlendiklerine ifade etti.FNME-CGT sendikası 19 Ocak itibarıyla grev çağrısında bulundu.Fransa'da emeklilik reformuBaşbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını belirten Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-grev-cagrisi-1065614479.html
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fransa, emmanuel macron, enerji, elektrik, avrupa, elisabeth borne, emeklilik, emeklilik yaşı
fransa, emmanuel macron, enerji, elektrik, avrupa, elisabeth borne, emeklilik, emeklilik yaşı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir
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Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı grevlerin nükleer enerji üretimini etkileyebileceği belirtildi.
Fransız basınına göre, CGT Madencilik ve Enerji Sendikası (FNME-CGT) Genel Sekreteri Sebastien Menesplier, emeklilik reformunu destekleyen seçilmiş siyasileri önce ikna etmeye çalışacaklarına değinerek, "Onlarla konuşacağız ve sonra eğer iş dünyasını anlamıyorlarsa düzenleyebileceğimiz (elektrik) kesintilerle onları hedef alacağız" ifadesini kullandı.
Menesplier, "Grevler olursa (nükleer) reaktörler yeniden devreye sokulmaz. Reaktörler yeniden devreye sokulmazsa belki (enerji) üretim kapasitesi eksikliği olabilir" diyerek sorumluluğu tamamen üstlendiklerine ifade etti.
FNME-CGT sendikası 19 Ocak itibarıyla grev çağrısında bulundu.
Fransa'da emeklilik reformu
Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını belirten Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.