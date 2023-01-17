Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-19-ocakta-grev-nedeniyle-toplu-tasimada-ciddi-aksamalar-bekleniyor-1065852597.html
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor
Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda 'kara gün' yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:25+0300
2023-01-17T22:25+0300
dünya
fransa
toplu taşıma
grev
emeklilik
reform
ekonomi reform paketi
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104083/47/1040834763_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_ad7c5c1cc0ad6e016cdb11ab311f9265.jpg
Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.Sendikalar emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasına karşıBaşbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-grevler-nukleer-enerji-uretimini-etkileyebilir-1065817419.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104083/47/1040834763_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_7ea47a41947bc635a7eb8728f2e1c41b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, toplu taşıma, grev, emeklilik, reform, ekonomi reform paketi, avrupa
fransa, toplu taşıma, grev, emeklilik, reform, ekonomi reform paketi, avrupa

Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor

22:25 17.01.2023
© REUTERS / BENOIT TESSIERParis'te grev nedeniyle metro hatlarının büyük bölümü durdu, izdiham oluştu
Paris'te grev nedeniyle metro hatlarının büyük bölümü durdu, izdiham oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© REUTERS / BENOIT TESSIER
Abone olTelegram
Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda 'kara gün' yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Fransızları yolculuklarını erteleme veya evden çalışmaya çağırdı.
Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.
Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.
France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.
Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.

Sendikalar emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasına karşı

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler nükleer enerji üretimini etkileyebilir
05:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала