https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-19-ocakta-grev-nedeniyle-toplu-tasimada-ciddi-aksamalar-bekleniyor-1065852597.html
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor
Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda 'kara gün' yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T22:25+0300
2023-01-17T22:25+0300
2023-01-17T22:25+0300
dünya
fransa
toplu taşıma
grev
emeklilik
reform
ekonomi reform paketi
avrupa
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Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.Sendikalar emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasına karşıBaşbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-grevler-nukleer-enerji-uretimini-etkileyebilir-1065817419.html
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fransa, toplu taşıma, grev, emeklilik, reform, ekonomi reform paketi, avrupa
fransa, toplu taşıma, grev, emeklilik, reform, ekonomi reform paketi, avrupa
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor
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Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda 'kara gün' yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Fransızları yolculuklarını erteleme veya evden çalışmaya çağırdı.
Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.
Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.
France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.
Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.
Sendikalar emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasına karşı
Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.