https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-19-ocakta-grev-nedeniyle-toplu-tasimada-ciddi-aksamalar-bekleniyor-1065852597.html

Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor

Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor

Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda 'kara gün' yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T22:25+0300

2023-01-17T22:25+0300

2023-01-17T22:25+0300

dünya

fransa

toplu taşıma

grev

emeklilik

reform

ekonomi reform paketi

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104083/47/1040834763_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_ad7c5c1cc0ad6e016cdb11ab311f9265.jpg

Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.Sendikalar emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasına karşıBaşbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230117/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-grevler-nukleer-enerji-uretimini-etkileyebilir-1065817419.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, toplu taşıma, grev, emeklilik, reform, ekonomi reform paketi, avrupa