https://sputniknews.com.tr/20230117/fenerbahce-necati-atesin-yorumundan-dolayi-trtye-rahatsizlik-bildiren-resmi-yazi-gonderdi-1065832413.html
Fenerbahçe, Necati Ateş'in yorumundan dolayı TRT'ye rahatsızlık bildiren resmi yazı gönderdi
Fenerbahçe, Necati Ateş'in yorumundan dolayı TRT'ye rahatsızlık bildiren resmi yazı gönderdi
Fenerbahçe Kulübü, TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in, Gazinantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada atılan ilk golle ilgili yorumundan dolayı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T14:14+0300
2023-01-17T14:14+0300
2023-01-17T14:18+0300
spor
fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız."Ne olmuştu?Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünde Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ve stoper Ertuğrul Ersoy arasındaki anlaşmazlık olmuş ve pozisyon Valencia'nın golü ile sonuçlanmıştı.Pozisyonu değerlendiren TRT Spor yorumcusu Necati Ateş ise yenilen bu gol hakkında "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullandı.
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fenerbahçe
Fenerbahçe, Necati Ateş'in yorumundan dolayı TRT'ye rahatsızlık bildiren resmi yazı gönderdi
14:14 17.01.2023 (güncellendi: 14:18 17.01.2023) Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in, Gazinantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada atılan ilk golle ilgili yorumundan dolayı açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Necati Ateş'in yorumuyla ilgili duyulan rahatsızlığın kanal yönetimine iletildiği bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Ne olmuştu?
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünde Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ve stoper Ertuğrul Ersoy arasındaki anlaşmazlık olmuş ve pozisyon Valencia'nın golü ile sonuçlanmıştı.
Pozisyonu değerlendiren TRT Spor yorumcusu Necati Ateş ise yenilen bu gol hakkında "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullandı.