https://sputniknews.com.tr/20230117/fenerbahce-necati-atesin-yorumundan-dolayi-trtye-rahatsizlik-bildiren-resmi-yazi-gonderdi-1065832413.html

Fenerbahçe, Necati Ateş'in yorumundan dolayı TRT'ye rahatsızlık bildiren resmi yazı gönderdi

Fenerbahçe, Necati Ateş'in yorumundan dolayı TRT'ye rahatsızlık bildiren resmi yazı gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in, Gazinantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada atılan ilk golle ilgili yorumundan dolayı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T14:14+0300

2023-01-17T14:14+0300

2023-01-17T14:18+0300

spor

fenerbahçe

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Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız."Ne olmuştu?Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünde Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ve stoper Ertuğrul Ersoy arasındaki anlaşmazlık olmuş ve pozisyon Valencia'nın golü ile sonuçlanmıştı.Pozisyonu değerlendiren TRT Spor yorumcusu Necati Ateş ise yenilen bu gol hakkında "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullandı.

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