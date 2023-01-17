https://sputniknews.com.tr/20230117/eskisehirde-kiz-arkadasini-olduren-zanli-tutuklandi-1065842063.html

Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de sevgilisi tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülen Tuğçe Can cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaydan sonra içtiği fare zehri nedeniyle... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T16:59+0300

2023-01-17T16:59+0300

2023-01-17T16:59+0300

yaşam

eskişehir

kadın cinayetleri

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Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan ve içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi gören Onur K., (22), taburcu edilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlı mahkemece tutuklandı.DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak'ta çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı.Onur K., iddiaya göre, bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nin fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K., taburcu edildi.Poliste ifadesi alınan Onur K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Onur K., gazetecilerin 'Tuğçe'yi neden öldürdün?' sorusuna cevap vermedi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsi raporuna göre, Tuğçe Can'ın 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor.

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eskişehir, kadın cinayetleri