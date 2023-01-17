https://sputniknews.com.tr/20230117/eskisehirde-kiz-arkadasini-olduren-zanli-tutuklandi-1065842063.html
Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Eskişehir'de sevgilisi tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülen Tuğçe Can cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaydan sonra içtiği fare zehri nedeniyle... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T16:59+0300
2023-01-17T16:59+0300
2023-01-17T16:59+0300
yaşam
eskişehir
kadın cinayetleri
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Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan ve içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi gören Onur K., (22), taburcu edilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlı mahkemece tutuklandı.DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak'ta çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı.Onur K., iddiaya göre, bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nin fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K., taburcu edildi.Poliste ifadesi alınan Onur K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Onur K., gazetecilerin 'Tuğçe'yi neden öldürdün?' sorusuna cevap vermedi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsi raporuna göre, Tuğçe Can'ın 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor.
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eskişehir, kadın cinayetleri
eskişehir, kadın cinayetleri
Eskişehir'de kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de sevgilisi tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürülen Tuğçe Can cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaydan sonra içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi altına alınan zanlı taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan ve içtiği fare zehri nedeniyle hastanede tedavi gören Onur K., (22), taburcu edilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlı mahkemece tutuklandı.
DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak'ta çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı.
Onur K., iddiaya göre, bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tuğçe Can, hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan Onur K.'nin fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Onur K., taburcu edildi.
Poliste ifadesi alınan Onur K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Onur K., gazetecilerin 'Tuğçe'yi neden öldürdün?' sorusuna cevap vermedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsi raporuna göre, Tuğçe Can'ın 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor.