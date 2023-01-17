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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230117/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065820268.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
17 Ocak gününe dolar 18.80 liranın hemen altında başlarken, euro ise 20.35 seviyesinde. Gram altında ise yükseliş yavaşlasa da sürüyor. Gram altın 1154 liradan... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
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altın
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Dolar, 17 Ocak 2023 sabahında 18.80 lira bandının hemen altındaki seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar 18.7889 liraya alıcı bulurken, euro 20.3587 liraya el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi 1.0825 seviyesinde işlem görüyor.Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, 5.207.67 puanda.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1911 dolar bandında işlem görürken, gram altın 1154 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları: gram altın 1154 lira, çeyrek altın 1929 lira, yarım altın 3859 lira ve cumhuriyet altını 7688 liradan el değiştiriyor.Brent petrolün varil fiyatı 84.76 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065783148.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 17.01.2023 (güncellendi: 09:28 17.01.2023)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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17 Ocak gününe dolar 18.80 liranın hemen altında başlarken, euro ise 20.35 seviyesinde. Gram altında ise yükseliş yavaşlasa da sürüyor. Gram altın 1154 liradan alıcı buluyor.
Dolar, 17 Ocak 2023 sabahında 18.80 lira bandının hemen altındaki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar 18.7889 liraya alıcı bulurken, euro 20.3587 liraya el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi 1.0825 seviyesinde işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, 5.207.67 puanda.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın 1911 dolar bandında işlem görürken, gram altın 1154 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları: gram altın 1154 lira, çeyrek altın 1929 lira, yarım altın 3859 lira ve cumhuriyet altını 7688 liradan el değiştiriyor.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:45

Brent petrolün varil fiyatı 84.76 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.
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