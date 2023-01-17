Türkiye
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu: Mültecileri en geç 2 yıl içinde özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230117/deniz-kuvvetleri-torpido-atisiyla-hedefleri-tam-isabetle-vurdu-1065831235.html
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T13:59+0300
2023-01-17T13:59+0300
savunma
deniz kuvvetleri
türk deniz kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065831387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d70a27fc32dad62b4f7ed202dfac1e1.jpg
MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065831387_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_528da4a7e6c913ef55e3b0e879d80f3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri
deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

13:59 17.01.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала