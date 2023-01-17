https://sputniknews.com.tr/20230117/deniz-kuvvetleri-torpido-atisiyla-hedefleri-tam-isabetle-vurdu-1065831235.html

Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T13:59+0300

2023-01-17T13:59+0300

2023-01-17T13:59+0300

savunma

deniz kuvvetleri

türk deniz kuvvetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065831387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d70a27fc32dad62b4f7ed202dfac1e1.jpg

MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri