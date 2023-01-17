https://sputniknews.com.tr/20230117/deniz-kuvvetleri-torpido-atisiyla-hedefleri-tam-isabetle-vurdu-1065831235.html
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T13:59+0300
2023-01-17T13:59+0300
2023-01-17T13:59+0300
savunma
deniz kuvvetleri
türk deniz kuvvetleri
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MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
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deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri
deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.