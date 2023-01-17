https://sputniknews.com.tr/20230117/cumhurbaskani-erdogan-iran-disisleri-bakani-abdullahiyani-kabul-etti-1065842393.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:00+0300

2023-01-17T17:00+0300

2023-01-17T17:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

iran

kuzey kıbrıs

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Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Abdullahiyan'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kuzey Kıbrıs Başbakanı'nı da kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230116/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1065806343.html

iran

kuzey kıbrıs

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