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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:00+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
iran
kuzey kıbrıs
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Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Abdullahiyan'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kuzey Kıbrıs Başbakanı'nı da kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1065806343.html
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recep tayyip erdoğan, iran, kuzey kıbrıs
recep tayyip erdoğan, iran, kuzey kıbrıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

17:00 17.01.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Abdullahiyan'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı'nı da kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
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