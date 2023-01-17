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Çin, ABD'yi Suriye'yi 'yağmalamak'la suçladı
Çin, ABD'yi Suriye'yi 'yağmalamak'la suçladı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD askerilerinin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, "ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T19:16+0300
2023-01-17T19:21+0300
dünya
abd
vang vınbin
suriye
haseke
petrol
tahıl
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun 14 Ocak'ta Suriye'nin Haseke ilinden petrol yüklü 53 tankeri Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.'Bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor'Suriye hükümetinin resmi verilerinin 2022'nin ilk yarısında Suriye'de çıkarılan petrolün yüzde 80'inden fazlasının ABD işgal güçleri tarafından ülke dışına kaçırıldığına işaret ettiğini belirten Vang, "Bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor. Suriye halkının yaşama hakkı ABD tarafından çiğneniyor. Suriye halkı az miktarda petrol ve gıdayla kara kışı geçirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.Vang, ABD güçlerinin bu ayın başında da Suriye'den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürerek, "Söz konusu askeri yardım olunca milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar sağlama 'cömertliğini' gösteren ABD'nin, Suriye'nin kaynaklarını çalarken ki açgözlülüğü gerçekten çarpıcı" değerlendirmesini yaptı.'ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor'Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan Vang, "ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte ABD'nin 'kurallara dayalı düzen' dediği bu" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220325/cin-disisleri-bakani-vang-2020deki-catismadan-sonra-ilk-kez-hindistanda--1055035402.html
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abd, vang vınbin, suriye, haseke, petrol, tahıl, irak
abd, vang vınbin, suriye, haseke, petrol, tahıl, irak

Çin, ABD'yi Suriye'yi 'yağmalamak'la suçladı

19:16 17.01.2023 (güncellendi: 19:21 17.01.2023)
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD askeri Suriye
ABD askeri Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD askerilerinin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, "ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun 14 Ocak'ta Suriye'nin Haseke ilinden petrol yüklü 53 tankeri Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

'Bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor'

Suriye hükümetinin resmi verilerinin 2022'nin ilk yarısında Suriye'de çıkarılan petrolün yüzde 80'inden fazlasının ABD işgal güçleri tarafından ülke dışına kaçırıldığına işaret ettiğini belirten Vang, "Bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor. Suriye halkının yaşama hakkı ABD tarafından çiğneniyor. Suriye halkı az miktarda petrol ve gıdayla kara kışı geçirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.
Vang, ABD güçlerinin bu ayın başında da Suriye'den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürerek, "Söz konusu askeri yardım olunca milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar sağlama 'cömertliğini' gösteren ABD'nin, Suriye'nin kaynaklarını çalarken ki açgözlülüğü gerçekten çarpıcı" değerlendirmesini yaptı.

'ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor'

Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan Vang, "ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte ABD'nin 'kurallara dayalı düzen' dediği bu" diye konuştu.
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