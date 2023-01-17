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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/bloomberg-hollanda-ukraynaya-patriot-sistemlerini-teslim-etme-imkanlarini-degerlendiriyor-1065850707.html
Bloomberg: Hollanda, Ukrayna'ya Patriot sistemlerini teslim etme imkanlarını değerlendiriyor
Bloomberg: Hollanda, Ukrayna'ya Patriot sistemlerini teslim etme imkanlarını değerlendiriyor
Bloomberg haber ajansı, Hollanda’nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmenin imkanlarını araştırdığını duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T20:55+0300
2023-01-17T21:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
hollanda
patriot
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Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hollanda, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmenin imkanlarını değerlendiriyor.Haberde, “Hollanda, Patriot sistemini Ukrayna'ya göndermek için imkanları değerlendiriyor. Hollanda hükümeti çok yakında /sistemlerin) konuşlandırılması konusunda nihai bir karar verecek” ifadelerine yer verildi.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarik etmeleri nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıklarını’ duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna'ya Batı tarafından silah pompalanmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını ve olumsuz etki yaratacağını ifade etmişti.Hollanda Başbakanı Rutte: Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarikinde ABD ve Almanya'ya katılmak istiyoruzDiğer yandan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Amsterdam’ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini tedarik eden ABD ve Almanya'ya katılmak istediğini söyledi.Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Rutte, Hollanda’nın Patriot teslimatlarına ne şekilde katılacağını dillendirmedi, fakat Biden’i bu konuyu daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü konusunda bilgilendirdi.Rutte, “Almanya ile Patriot hava savunma sistemleri projesi ile ilgili yaptıklarınıza katılmak niyetindeyiz. Bence buna katılmamız önem arz ediyor” diye konuştu.Daha önce ABD ve Almanya, Ukrayna’ya iki Patriot hava savunma sistemi bataryasını teslim edeceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ukrayna-patriot-hava-savunma-sistemlerinin-kieve-teslimi-icin-hazirliklar-basladi-1065380608.html
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ukrayna, hollanda, patriot
ukrayna, hollanda, patriot

Bloomberg: Hollanda, Ukrayna'ya Patriot sistemlerini teslim etme imkanlarını değerlendiriyor

20:55 17.01.2023 (güncellendi: 21:46 17.01.2023)
© AAPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Bloomberg haber ajansı, Hollanda’nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmenin imkanlarını araştırdığını duyurdu.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hollanda, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini teslim etmenin imkanlarını değerlendiriyor.
Haberde, “Hollanda, Patriot sistemini Ukrayna'ya göndermek için imkanları değerlendiriyor. Hollanda hükümeti çok yakında /sistemlerin) konuşlandırılması konusunda nihai bir karar verecek” ifadelerine yer verildi.
Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedarik etmeleri nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıklarını’ duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna'ya Batı tarafından silah pompalanmasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığını ve olumsuz etki yaratacağını ifade etmişti.

Hollanda Başbakanı Rutte: Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedarikinde ABD ve Almanya'ya katılmak istiyoruz

Diğer yandan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Amsterdam’ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini tedarik eden ABD ve Almanya'ya katılmak istediğini söyledi.
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Rutte, Hollanda’nın Patriot teslimatlarına ne şekilde katılacağını dillendirmedi, fakat Biden’i bu konuyu daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü konusunda bilgilendirdi.
Rutte, “Almanya ile Patriot hava savunma sistemleri projesi ile ilgili yaptıklarınıza katılmak niyetindeyiz. Bence buna katılmamız önem arz ediyor” diye konuştu.
Daha önce ABD ve Almanya, Ukrayna’ya iki Patriot hava savunma sistemi bataryasını teslim edeceklerini duyurmuştu.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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