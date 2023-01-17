Bilim insanları bir ilişkinin bitmesine neden olan 6 tehlike sinyalini belirledi
12:00 17.01.2023 (güncellendi: 12:31 17.01.2023)
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Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, uzun ya da kısa ilişkiyi bitirmeye neden olan 6 tehlike sinyali var. Karşı tarafa kaba davranışlar ve kayıtsızlık hali, ilişkinin bitebileceğine dair en önemli işaret fişeklerinden.
İtalya'daki Padua Üniversitesi'nden psikoloji araştırmacısı Peter K. Jonason’ın liderliğindeki farklı ülkelerden bilim insanlarının yer aldığı bir ekip, romantik ilişkilerde önceki araştırmaları da baz alarak, bir ilişkinin bozulmasına neden olan 6 nedeni sıraladı.
Araştırmaya göre uzun ya da kısa ilişkilerde her şeyin bozulmasına sebebiyet veren 6 neden şöyle sıralandı:
Bağımlılık, yapışkanlık, karışık ilişki dinamikleri, kayıtsızlık, kabalık ve eksik motivasyon.
Jonason’ın çalışmasında ilk olarak 49 olumsuz faktör belirlendi. Ekip bunları sınırlandırmak için önceki araştırmalarda yapılan anketlere verilmiş cevapları kullandı. Bu araştırmalardan en göze çarpanı ABD'nin güneybatısında 285 (115'i erkek) üniversite öğrencisi ve mezunuyla yapılmış çalışmanın verileri oldu.
Araştırmaya göre uzun ya da kısa ilişkilerde her şeyin bozulmasına sebebiyet veren 6 neden şöyle sıralandı:
Bağımlılık, yapışkanlık, karışık ilişki dinamikleri, kayıtsızlık, kabalık ve eksik motivasyon.
Jonason’ın çalışmasında ilk olarak 49 olumsuz faktör belirlendi. Ekip bunları sınırlandırmak için önceki araştırmalarda yapılan anketlere verilmiş cevapları kullandı. Bu araştırmalardan en göze çarpanı ABD'nin güneybatısında 285 (115'i erkek) üniversite öğrencisi ve mezunuyla yapılmış çalışmanın verileri oldu.
The Six Worst Dealbreakers In Relationships, According To New Studyhttps://t.co/rNIvHEwJV9— IFLScience (@IFLScience) January 15, 2023
Uzun ilişkilerde en kötü nedenler kayıtsızlık ve kabalıktı. Kısa ilişkilerde ise karşısındaki kişinin kaba ve yapışkan olması belirleyici bir faktör oldu.
Araştırmada, kadınların ilişkiye bitirmeye neden olan faktörlere daha çok önem verdiği belirtildi.
Araştırmacılar, bir ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi adına olumlu faktörler kadar olumsuz faktörlere de odaklanılması gerektiğini belirtiyor.
Araştırmada, kadınların ilişkiye bitirmeye neden olan faktörlere daha çok önem verdiği belirtildi.
Araştırmacılar, bir ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi adına olumlu faktörler kadar olumsuz faktörlere de odaklanılması gerektiğini belirtiyor.
15 Şubat 2022, 14:33