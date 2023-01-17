https://sputniknews.com.tr/20230117/bidendan-kongredeki-cumhuriyetciler-icin-mali-acidan-cilginlar-nitelemesi-1065815849.html

Biden'dan Kongre'deki Cumhuriyetçiler için 'mali açıdan çılgınlar' nitelemesi

Biden'dan Kongre'deki Cumhuriyetçiler için 'mali açıdan çılgınlar' nitelemesi

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl ülkenin bütçe açığını 350 milyar dolar azalttıklarını belirterek, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi üyeleri 'mali açıdan çılgın'... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T00:10+0300

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dünya

cumhuriyetçi

abd

joe biden

bütçe

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Biden, ABD'de bugün kutlanan Martin Luther King Günü nedeniyle Ulusal Eylem Ağı tarafından düzenlenen programda Cumhuriyetçilere yüklendi.Konuşmasında, hükümetinin ekonomi alanındaki çalışmalarını anlatan Biden, “Cumhuriyetçiler yine Demokratların çok para harcamasından şikayet edecekler. Ama bilin bakalım ne oldu? Geçen yıl bütçe açığını 350 milyar dolar azalttım. Bu yıl, federal açık 1 trilyon dolardan fazla düştü” diye konuştu.Biden, bütçe açığının önümüzdeki yıllarda azalmaya devam edeceğini savunarak, “Ama ‘ne olmuş yani’ diyorlar. Bu (Cumhuriyetçi) adamlar bence mali açıdan çılgınlar. Tam olarak anlamıyorlar” ifadelerini kullandı.ABD’de ekonominin alt ve orta gruplardan yukarıya doğru büyümesi gerektiğini söyleyen Biden, Kongre’deki Cumhuriyetçilerin ekonomik sorunlara yaklaşımından hayal kırıklığına uğradığını ancak yine de Temsilciler Meclisinde kontrolü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.Biden, yaklaşık yarım saat süren konuşmasında ayrıca, sivil haklar, seçme ve seçilme haklarının ilerletilmesi, saldırı silahlarının yasaklanması ve öğrenci borçlarının affedilmesi gibi diğer konulara da yer verdi.ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde 15 Ocak 1929’da doğan Martin Luther King Jr, sivil haklar konusunda ülke tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olarak anılıyor.Doğum günü olan 15 Ocak'a yakınlığı dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü olarak kutlanıyor.

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