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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/bati-medyasi-putin-gerekirse-natoyu-batirma-firsatini-elde-etti-1065854491.html
Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti
Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti
İngiliz gazetesi Express yazarı Jack Walters, Rusya’nın yeni Poseidon nükleer torpidolarını kullanarak NATO ülkelerine tsunami düzenleyebileceğini belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T23:14+0300
2023-01-17T23:14+0300
ukrayna krizi
rusya
nükleer
ingiltere
torpido
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Yazıda, “Rusya’nın nükleer torpidoları İngiltere’yi denizin derinliklerine gömme yeteneğine sahip” ifadelerine yer verildi.Poseidon torpidosunun minimum gürültü çıkardığını ve manevra yapabildiğini ifade eden Walters, bu özelliğin, NATO kuvvetlerinin bu silahı yok etmeyi imkansız hale getirdiğini kaydetti.İngiliz gazeteci, her bir nükleer denizaltının bu türden 6 torpido taşıyabildiğini anımsattı.
rusya
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rusya, nükleer, ingiltere, torpido
rusya, nükleer, ingiltere, torpido

Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti

23:14 17.01.2023
© Sputnik / Сергей ГунеевVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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İngiliz gazetesi Express yazarı Jack Walters, Rusya’nın yeni Poseidon nükleer torpidolarını kullanarak NATO ülkelerine tsunami düzenleyebileceğini belirtti.
Yazıda, “Rusya’nın nükleer torpidoları İngiltere’yi denizin derinliklerine gömme yeteneğine sahip” ifadelerine yer verildi.
Poseidon torpidosunun minimum gürültü çıkardığını ve manevra yapabildiğini ifade eden Walters, bu özelliğin, NATO kuvvetlerinin bu silahı yok etmeyi imkansız hale getirdiğini kaydetti.
İngiliz gazeteci, her bir nükleer denizaltının bu türden 6 torpido taşıyabildiğini anımsattı.
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