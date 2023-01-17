https://sputniknews.com.tr/20230117/bati-medyasi-putin-gerekirse-natoyu-batirma-firsatini-elde-etti-1065854491.html

Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti

Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti

İngiliz gazetesi Express yazarı Jack Walters, Rusya’nın yeni Poseidon nükleer torpidolarını kullanarak NATO ülkelerine tsunami düzenleyebileceğini belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T23:14+0300

2023-01-17T23:14+0300

2023-01-17T23:14+0300

ukrayna krizi

rusya

nükleer

ingiltere

torpido

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Yazıda, “Rusya’nın nükleer torpidoları İngiltere’yi denizin derinliklerine gömme yeteneğine sahip” ifadelerine yer verildi.Poseidon torpidosunun minimum gürültü çıkardığını ve manevra yapabildiğini ifade eden Walters, bu özelliğin, NATO kuvvetlerinin bu silahı yok etmeyi imkansız hale getirdiğini kaydetti.İngiliz gazeteci, her bir nükleer denizaltının bu türden 6 torpido taşıyabildiğini anımsattı.

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ingiltere

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rusya, nükleer, ingiltere, torpido