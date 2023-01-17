https://sputniknews.com.tr/20230117/bati-medyasi-putin-gerekirse-natoyu-batirma-firsatini-elde-etti-1065854491.html
Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti
Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti
İngiliz gazetesi Express yazarı Jack Walters, Rusya’nın yeni Poseidon nükleer torpidolarını kullanarak NATO ülkelerine tsunami düzenleyebileceğini belirtti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T23:14+0300
2023-01-17T23:14+0300
2023-01-17T23:14+0300
ukrayna krizi
rusya
nükleer
ingiltere
torpido
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Yazıda, “Rusya’nın nükleer torpidoları İngiltere’yi denizin derinliklerine gömme yeteneğine sahip” ifadelerine yer verildi.Poseidon torpidosunun minimum gürültü çıkardığını ve manevra yapabildiğini ifade eden Walters, bu özelliğin, NATO kuvvetlerinin bu silahı yok etmeyi imkansız hale getirdiğini kaydetti.İngiliz gazeteci, her bir nükleer denizaltının bu türden 6 torpido taşıyabildiğini anımsattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nükleer, ingiltere, torpido
rusya, nükleer, ingiltere, torpido
Batı medyası: Putin gerekirse NATO’yu batırma fırsatını elde etti
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İngiliz gazetesi Express yazarı Jack Walters, Rusya’nın yeni Poseidon nükleer torpidolarını kullanarak NATO ülkelerine tsunami düzenleyebileceğini belirtti.
Yazıda, “Rusya’nın nükleer torpidoları İngiltere’yi denizin derinliklerine gömme yeteneğine sahip” ifadelerine yer verildi.
Poseidon torpidosunun minimum gürültü çıkardığını ve manevra yapabildiğini ifade eden Walters, bu özelliğin, NATO kuvvetlerinin bu silahı yok etmeyi imkansız hale getirdiğini kaydetti.
İngiliz gazeteci, her bir nükleer denizaltının bu türden 6 torpido taşıyabildiğini anımsattı.