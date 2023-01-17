Barselona'da taksicilerin eylemi kent trafiğini kilitledi
14:31 17.01.2023 (güncellendi: 14:47 17.01.2023)
© AFP 2023 / LLUIS GENETaksi, Barselona (Temsiliği fotoğraf)
© AFP 2023 / LLUIS GENE
Uber ve Cabify gibi dijital ulaşım platformlarının (VTC) mevcut yönetmeliğe uyumlu çalışmalarının garanti edilmesi talebiyle eylem yapan Barselona'daki taksiciler, trafiği kilitledi.
İspanya'nın Barselona kentinde başlıca taksi dernekleri, seslerini duyurmak için şehir içinde trafiği yavaşlatma eylemi düzenledi.
Katalonya bölgesinde, birkaç ay önce yürürlüğe giren ve VTC araçlarına kısıtlama getirilen yönetmeliğin tam olarak uygulanmadığından şikayetçi olan taksiciler, denetlemelerin artırılmasını istedi.
🔴 La manifestació massiva del taxi públic a Barcelona avança pel centre. Ara en columna camí al Parlament de Catalunya convocats per @Elite_TaxiBcn amb la intenció de que el president @perearagones, què està negociant els pressupostos, els atengui personalment @TitoEliteTx pic.twitter.com/IMFuwvctXn— David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) January 17, 2023
Taksicilerin eylemi nedeniyle cadde ve sokaklarda trafikte ciddi aksaklıklar yaşandı.
Katalonya'da 30 Eylül 2022'de yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, en fazla 4 metre 90 santimetre uzunluğunda olması gereken VTC araçlarının müşteri aramak için caddede dolaşması yasaklanırken, kiralamayla hizmet arasında en az 15 dakika geçmesi gerekiyor.
Bölgede çalışan yaklaşık bin 500 VTC aracının yönetmeliğe uymaması halinde 2 bin ila 6 bin avro para cezası öngörülüyor.
Máxima asistencia a la manifestación del sector del #taxi hoy en #Barcelona 🚖🔉 pic.twitter.com/aOgfcFBXy6— YOTAXI La Revista (@YoTaxiLaRevista) January 17, 2023