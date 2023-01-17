https://sputniknews.com.tr/20230117/barselonada-taksicilerin-eylemi-kent-trafigini-kilitledi-1065833461.html

Barselona'da taksicilerin eylemi kent trafiğini kilitledi

Barselona'da taksicilerin eylemi kent trafiğini kilitledi

Uber ve Cabify gibi dijital ulaşım platformlarının (VTC) mevcut yönetmeliğe uyumlu çalışmalarının garanti edilmesi talebiyle eylem yapan Barselona'daki... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T14:31+0300

2023-01-17T14:31+0300

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türkiye

taksi

ispanya

uber

madrid

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İspanya'nın Barselona kentinde başlıca taksi dernekleri, seslerini duyurmak için şehir içinde trafiği yavaşlatma eylemi düzenledi.Katalonya bölgesinde, birkaç ay önce yürürlüğe giren ve VTC araçlarına kısıtlama getirilen yönetmeliğin tam olarak uygulanmadığından şikayetçi olan taksiciler, denetlemelerin artırılmasını istedi.Taksicilerin eylemi nedeniyle cadde ve sokaklarda trafikte ciddi aksaklıklar yaşandı.Katalonya'da 30 Eylül 2022'de yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, en fazla 4 metre 90 santimetre uzunluğunda olması gereken VTC araçlarının müşteri aramak için caddede dolaşması yasaklanırken, kiralamayla hizmet arasında en az 15 dakika geçmesi gerekiyor.Bölgede çalışan yaklaşık bin 500 VTC aracının yönetmeliğe uymaması halinde 2 bin ila 6 bin avro para cezası öngörülüyor.

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taksi, ispanya, uber, madrid