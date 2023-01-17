Bakan Özer: Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı

"Beşeri sermayeyi artırmanın en önemli enstrümanı eğitimdir. Maalesef 2000’li yıllara geldiğimizde eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle, ilk kez bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelere erişebilme mutluluğunu tattılar. Sadece karşılaştırma yapmak için rakamları verelim. 5 yaşındaki okullaşma oranları 2000’li yıllarda yüzde 11’dir. Şu anda bu oran yüzde 99’dur. İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44’tür. Orta öğretimdeki okullaşma yüzde 44’ten, yüzde 96’ya ulaştı. Yani ilk kez gerçekten sosyo-ekonomik dezavantajlı olan kesimin tamamı eğitime erişebildiler. Sadece bu yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitim ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına sebep olan kat sayı uygulaması uygulandı. Bu anti demokratik uygulamaların tamamı bu dönemde kaldırıldı. 70 yıllık gecikme ile eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı atılmış oldu. İnegöl’den Cumhurbaşkanımıza; gençlerimize, öğretmenlerimize verdiği değer için en içten saygılarımla teşekkür ediyorum."