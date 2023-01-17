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https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-ozer-egitimin-onundeki-tum-antidemokratik-uygulamalar-kaldirildi-1065815443.html
Bakan Özer: Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı
Bakan Özer: Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Düşünün, başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitimin ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına neden olan... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T00:04+0300
2023-01-17T00:19+0300
mahmut özer
türkiye
eğitim
öğrenci
başörtü
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Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti döneminde eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamaların kaldırıldığını söyledi. Özer, Bursa’nın İnegöl ilçesinde MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezinin açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Özer, şunları söyledi:"Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimlerine de destek veriyoruz" diyen Bakan Özer, "Bilim sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin kabiliyetlerini geliştirmek için her türlü eğitim programı ile desteklendiği bir okuldur. Göreve geldiğimizde Türkiye’de 179 tane bilim sanat merkezi vardı. Biz çocuklarımızın buralara erişimini kolaylaştırmak için bu sayıyı 379’a çıkarttık. 2023 yılında müjde verdik. 922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi kuracağız. Çocuklarımızın bilimle, sanatla Cumhurbaşkanımızın belirttiği TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe yürüsünler. Ben bilim sanat merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi kutluyorum. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Buranın yapımında büyük emek veren Necati Bey'e, MÜSİAD İnegöl Şubemize, kıymetli Valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimizin biraz önceki konuşmasında bahsettiği İnegöl Lisesini de memnuniyetle yapacağımızın sözünü vererek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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mahmut özer, eğitim, öğrenci, başörtü
mahmut özer, eğitim, öğrenci, başörtü

Bakan Özer: Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı

00:04 17.01.2023 (güncellendi: 00:19 17.01.2023)
© AA Mahmut Özer
 Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Düşünün, başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitimin ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına neden olan katsayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti döneminde eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamaların kaldırıldığını söyledi.
Özer, Bursa’nın İnegöl ilçesinde MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezinin açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Özer, şunları söyledi:
"Beşeri sermayeyi artırmanın en önemli enstrümanı eğitimdir. Maalesef 2000’li yıllara geldiğimizde eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle, ilk kez bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelere erişebilme mutluluğunu tattılar. Sadece karşılaştırma yapmak için rakamları verelim. 5 yaşındaki okullaşma oranları 2000’li yıllarda yüzde 11’dir. Şu anda bu oran yüzde 99’dur. İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44’tür. Orta öğretimdeki okullaşma yüzde 44’ten, yüzde 96’ya ulaştı. Yani ilk kez gerçekten sosyo-ekonomik dezavantajlı olan kesimin tamamı eğitime erişebildiler. Sadece bu yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitim ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına sebep olan kat sayı uygulaması uygulandı. Bu anti demokratik uygulamaların tamamı bu dönemde kaldırıldı. 70 yıllık gecikme ile eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı atılmış oldu. İnegöl’den Cumhurbaşkanımıza; gençlerimize, öğretmenlerimize verdiği değer için en içten saygılarımla teşekkür ediyorum."
"Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimlerine de destek veriyoruz" diyen Bakan Özer, "Bilim sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin kabiliyetlerini geliştirmek için her türlü eğitim programı ile desteklendiği bir okuldur. Göreve geldiğimizde Türkiye’de 179 tane bilim sanat merkezi vardı. Biz çocuklarımızın buralara erişimini kolaylaştırmak için bu sayıyı 379’a çıkarttık. 2023 yılında müjde verdik. 922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi kuracağız. Çocuklarımızın bilimle, sanatla Cumhurbaşkanımızın belirttiği TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe yürüsünler. Ben bilim sanat merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi kutluyorum. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Buranın yapımında büyük emek veren Necati Bey'e, MÜSİAD İnegöl Şubemize, kıymetli Valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimizin biraz önceki konuşmasında bahsettiği İnegöl Lisesini de memnuniyetle yapacağımızın sözünü vererek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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