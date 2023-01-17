https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-soyle-bir-sapkani-cikar-ve-yine-erdogan-hakli-cikti-de-1065837287.html

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Şöyle bir şapkanı çıkar ve 'yine Erdoğan haklı çıktı' de

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Şöyle bir şapkanı çıkar ve 'yine Erdoğan haklı çıktı' de

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı harçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kalkıp somut kazanımları alkışlamaları gerekirken... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T15:30+0300

2023-01-17T15:30+0300

2023-01-17T15:30+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

kemal kılıçdaroğlu

ekonomi

enflasyon

recep tayyip erdoğan

yurtdışı çıkış harcı

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Bakan Nebati, İstanbul'da "Akşam Future&Trends Summit 2023" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'düşmanlarına adeta parmak ısırtan dev projelere imza attıkça, küresel siyaset ve ticarette giderek öne çıktıkça, semalarda teknoloji harikası yerli ve milli hava araçlarını uçurdukça, milletin de bir zamanlar baskılanmış olan özgüvenini yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde kazandığını ve geleceğe daha umutla bakar, yön verir hale geldiğini' söyledi.Bugün çeşitli sektörlerden iş insanlarının geleceği konuşmak üzere bir araya gelmesinin, bu ruhun yansımalarından biri olduğunu dile getiren Nebati, "Kendisine duyduğu güvenle, yani özgüveniyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan irade işte burada ortaya konan iradenin ta kendisidir. Bu vesileyle, sürdürülebilirlik odağında Gelecek ve Trendler Buluşmasını organize eden Akşam Gazetesi’nin tüm çalışanlarına ve bu toplantının gerçekleşmesine katkı sunan herkese şahsım, bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.'Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır'Bakan Nebati, ekonomik görünüme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Tüm ülkelerin son yıllarda birçok sorunla mücadele ettiğini ve ticaret savaşlarıyla başlayan gelişmeler sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan salgının, küresel ticareti olumsuz yönde etkilerken küresel enflasyonu da tetiklediğini belirten Nebati, şöyle devam etti:Dün de geride bırakılan 1 yılı tüm detaylarıyla değerlendirdiklerini ve bu yıla dair hedefleri paylaştıklarını anımsatan Nebati, "Rakamlar çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki küresel düzeyde yaşanan türlü badirelere rağmen, Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır." dedi.'Yurt dışı çıkış harcı gibi uygulamalardan dem vurarak prim yapma peşine düşmüşler'Nebati, yakın zamana kadar Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ile Hazine'ye "büyük bir dinamit koyulduğunu" iddia edenler olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:'Yine Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı' de'Muhalefetin olumlu ekonomik rakamları görmezden geldiğine işaret eden Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tek problemimiz var, enflasyon'Enflasyon konusuna da değinen Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki oynaklık azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme katkılarıyla, hatta indirim yaparak destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.'KOBİ’lerimize yeşil üretime geçişleri için destek sağlıyoruz'Ekonomide elde edilen tüm kazanımların yanı sıra etkisi daha çok gelecek dönemlerde görülecek birçok tedbiri de hayata geçirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Nebati, sürdürülebilirlik çalışmalarının küresel anlamda yeşil dönüşüm politikaları ile daha kapsamlı ve hızlı bir döngüye girdiğini dile getirdi.Yeşil dönüşümden en çok etkilenen sektörlerin başında imalat, ulaşım, konut ve finans sektörleri geldiğini aktaran Nebati, "Bizler ülkemizin bu dönüşüme uyum sağlayarak rekabet gücünü küresel anlamda artırabilmesi için politika setimizi hızla hazırladık ve tüm sektörleri kapsayan adımlarımızı ivedilikle atmaya başladık. Bu kapsamda teşvik ve desteklerimizle yeşil yatırımlara ve AR-GE faaliyetlerine öncelik vermeye başladık. Binaları çevre dostu hale getirmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek, karbon nötr şehirler bırakmak için harekete geçtik. Ülkemizde önemli yeri olan KOBİ’lerimize yeşil üretime geçişleri için destek sağlıyoruz." dedi.Yeni dönemde otomotiv sektörünün de çehresinin değişeceğini öngörerek Togg’un tamamen elektrikli şekilde tasarlandığını anımsatan Nebati, "Yakında yollarımızda da görmeye başlayacağız. Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 10 olan elektrikli otomobillerin kapsamını genişlettik. Elektrikli araç altyapısını kurmak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Destek Programını başlattık." açıklamasında bulundu.'ESG piyasasında olası bir yeşil tahvil ihracı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'Nebati, yeşil ekonomiye geçişin yanı sıra teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin de sektörleri baştan aşağı dönüştürdüğünü ve tüm dünyada elektronik ticaretin payının giderek arttığını ifade etti.Yeşil dönüşümün, yeşil yatırımlar anlamına geldiğini ve bu yatırımların da güçlü bir finansmanı gerekli kıldığını belirten Nebati, "Günümüzde, finansal yatırımların parasal getirileri kadar çevresel etkileri de öne çıkmış durumda. Bizim de 2053 Net Sıfır Emisyon stratejimizin önemli sacayaklarından biri, ülkemizde yeşil finansman ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu doğrultuda Bakanlık olarak Kasım 2021’de “Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı’nı” yayınlayarak stratejik bir adım attık. Yayımladığımız bu doküman sayesinde, kısaca ESG olarak adlandırılan uluslararası “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” piyasalarından finansman sağlama imkanı elde etmiş olduk.Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, önümüzdeki dönemde ESG piyasasında olası bir yeşil tahvil ihracı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca şirketlerimizin yeşil tahvil ihraçlarını artırmaları için kapsamlı destekler sunacağız." dedi.Türkiye’nin Ödeme Sistemi TROY’un yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını da aktaran Nebati, "Dijital bankacılık lisanslarını vermeye başladık. Bugün itibarıyla, ülkemizde 4 adet dijital banka faaliyet izni almış durumdadır. Finans sektörünün ve sermaye piyasalarının, yeniliklere en hızlı adapte olabilen sektörlerin başında geldiğini biliyoruz. Bu nedenle güncel gelişmelerle uyumlu adımlar atarken finans sektörümüzün gelişmesini desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye, trendleri belirlemeye başlamış durumda'Bakan Nebati, Türkiye'nin artık o eski bürokratik, hantal, içe kapanık ve insanımıza efendilik taslamaya çalışanların acı reçetelerine muhtaç bir ülke olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, enflasyon, recep tayyip erdoğan, yurtdışı çıkış harcı