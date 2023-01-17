Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-cavusoglu-suriyenin-toprak-butunlugunu-ve-siyasi-birligini-guclu-sekilde-destekliyoruz-1065843871.html
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz"... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:38+0300
2023-01-17T18:31+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
suriye
isveç
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırakırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir." dedi.Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.Çavuşoğlu şöyle devam etti:"PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK/YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için de tehdit. ABD bize söz verdi, Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar."Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK gösterilerine ilişkin olarak, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:"Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' açıklaması son derece yersizdir. Bu eylemi teröristler gerçekleştirdi. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ama bu ırkçı ve nefret söylemi içeren bir saldırı. Irkçılık ve nefret söylemi İsveç'te suç değil mi? Bize bunun hesabını versinler. İsveç bizi aldatmasın. İmzaladığımız mutabakata uyup ileriye dönük hareket etmeyi tercih etmeliler."
suriye
isveç
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_72:0:1128:792_1920x0_80_0_0_84bbc67e69c1772881a05c3a84edc0f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, suriye, isveç, iran
mevlüt çavuşoğlu, suriye, isveç, iran

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz

17:38 17.01.2023 (güncellendi: 18:31 17.01.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırakırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir." dedi.
Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.
Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK/YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için de tehdit. ABD bize söz verdi, Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar."
Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK gösterilerine ilişkin olarak, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' açıklaması son derece yersizdir. Bu eylemi teröristler gerçekleştirdi. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ama bu ırkçı ve nefret söylemi içeren bir saldırı. Irkçılık ve nefret söylemi İsveç'te suç değil mi? Bize bunun hesabını versinler. İsveç bizi aldatmasın. İmzaladığımız mutabakata uyup ileriye dönük hareket etmeyi tercih etmeliler."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала