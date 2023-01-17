https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-cavusoglu-suriyenin-toprak-butunlugunu-ve-siyasi-birligini-guclu-sekilde-destekliyoruz-1065843871.html
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz"... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:38+0300
2023-01-17T17:38+0300
2023-01-17T18:31+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
suriye
isveç
iran
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Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırakırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir." dedi.Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.Çavuşoğlu şöyle devam etti:"PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK/YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için de tehdit. ABD bize söz verdi, Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar."Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK gösterilerine ilişkin olarak, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:"Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' açıklaması son derece yersizdir. Bu eylemi teröristler gerçekleştirdi. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ama bu ırkçı ve nefret söylemi içeren bir saldırı. Irkçılık ve nefret söylemi İsveç'te suç değil mi? Bize bunun hesabını versinler. İsveç bizi aldatmasın. İmzaladığımız mutabakata uyup ileriye dönük hareket etmeyi tercih etmeliler."
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mevlüt çavuşoğlu, suriye, isveç, iran
mevlüt çavuşoğlu, suriye, isveç, iran
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz
17:38 17.01.2023 (güncellendi: 18:31 17.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırakırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir." dedi.
Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.
Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK/YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için de tehdit. ABD bize söz verdi, Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar."
Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK gösterilerine ilişkin olarak, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' açıklaması son derece yersizdir. Bu eylemi teröristler gerçekleştirdi. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ama bu ırkçı ve nefret söylemi içeren bir saldırı. Irkçılık ve nefret söylemi İsveç'te suç değil mi? Bize bunun hesabını versinler. İsveç bizi aldatmasın. İmzaladığımız mutabakata uyup ileriye dönük hareket etmeyi tercih etmeliler."