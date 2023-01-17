https://sputniknews.com.tr/20230117/bakan-cavusoglu-suriyenin-toprak-butunlugunu-ve-siyasi-birligini-guclu-sekilde-destekliyoruz-1065843871.html

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz"... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:38+0300

2023-01-17T17:38+0300

2023-01-17T18:31+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

suriye

isveç

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Biz İran'a olan yaptırımların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet Amerikan tarafı çelişkili ifadelerini bir kenara bırakırsa nükleer savaş mutabakatı gerçekleşebilir." dedi.Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi.Çavuşoğlu şöyle devam etti:"PKK ve YPG Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istedi. Biz hem DAEŞ'ten hem PKK/YPG'den bu koridoru temizledik. Biz bunları hedef alıyoruz. Onlar Suriyeli sivillere saldırıyorlar. Irak'ta da aynı şeyi yapıyorlar. Buralarda ciddi bir PKK tehdidi var. Bu hem İran için hem Türkiye için de tehdit. ABD bize söz verdi, Rusya bize söz verdi. Sözlerini tutmadılar."Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK gösterilerine ilişkin olarak, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz." diye konuştu.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:"Savcılığın 'soruşturmaya gerek yoktur' açıklaması son derece yersizdir. Bu eylemi teröristler gerçekleştirdi. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ama bu ırkçı ve nefret söylemi içeren bir saldırı. Irkçılık ve nefret söylemi İsveç'te suç değil mi? Bize bunun hesabını versinler. İsveç bizi aldatmasın. İmzaladığımız mutabakata uyup ileriye dönük hareket etmeyi tercih etmeliler."

suriye

isveç

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, suriye, isveç, iran