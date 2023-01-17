Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim
10:41 17.01.2023 (güncellendi: 11:08 17.01.2023)
© AAMHP lideri Bahçeli
© AA
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa bu bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Mevsim şartları ile birlikte mutabakatla tespiti beklentimizdir. Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa bu bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir.
Mayıs ayında bu işi bitirelim.
Kılıçdaroğlu'nun, komutanları karalama yarışına girmesi, terörle mücadeleden ödü patlayan mandacı siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülüktür.
İHA'mızdan, SİHA'mızdan, helikopterlerimizden, Tayfun füzemizden kimler gocunuyorsa, onlar küresel emperyalizme satan ilkesizlerdir.
Savunma sanayi ihracat rakamları yükseldi. El alem bize gıpta ile bakıyorken, zillet partisinin kötülükleri bir husumet alametidir.
Türk askerine parmak sallayan Kılıçdaroğlu, kula kulluk eden çürümüş bir şahsiyettir.
Hazine yardımının kesilmesi demokrasi dışıdır demiş Kılıçdaroğlu. 5. kol faaliyetine tam olarak dönüşmüştür. HDP, kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın? HDP'nin kapatılması demokrasi onurudur.