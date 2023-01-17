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AK Partili Güneş: İsveç'in alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez
AK Partili Güneş: İsveç'in alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, PKK'nın İsveç'teki eylemine ilişkin "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine göz yumması asla... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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niyazi güneş
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ak parti
recep tayyip erdoğan
isveç
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AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK yandaşlarının geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği eylemi kınadığını söyledi.İsveç'in, NATO üyeliği için Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki haklı talebine olumlu karşılık verdiğini ancak söz konusu gösterilere sessiz kalarak imzalanan mutabakat metnine sadık kalmadığını belirten Güneş, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-basbakani-pkk-gosterisi-nato-uyeligi-basvurumuza-sabotaj-olarak-tasarlandi-1065715222.html
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niyazi güneş, ak parti, recep tayyip erdoğan, isveç, pkk, nato
niyazi güneş, ak parti, recep tayyip erdoğan, isveç, pkk, nato

AK Partili Güneş: İsveç'in alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez

22:41 17.01.2023
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW800075AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW800075
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AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, PKK'nın İsveç'teki eylemine ilişkin "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK yandaşlarının geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği eylemi kınadığını söyledi.
İsveç'in, NATO üyeliği için Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki haklı talebine olumlu karşılık verdiğini ancak söz konusu gösterilere sessiz kalarak imzalanan mutabakat metnine sadık kalmadığını belirten Güneş, şunları kaydetti:
"NATO'ya katılmak için onay bekleyen İsveç, başkent Stockholm'de terör yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mız aleyhine sergilediği alçak eylemi sadece kınayarak sorumluluktan kaçamaz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez. İsveç'ten, terörle işbirliği kapsamında Madrid’de imzaladıkları mutabakata uymaları konusunda beklentilerimiz devam etmektedir. Son yapılan gösteriler sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermektedir. İsveç'ten bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."
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