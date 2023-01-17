AK Partili Güneş: İsveç'in alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez

"NATO'ya katılmak için onay bekleyen İsveç, başkent Stockholm'de terör yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mız aleyhine sergilediği alçak eylemi sadece kınayarak sorumluluktan kaçamaz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine göz yumması asla kabul edilemez. İsveç'ten, terörle işbirliği kapsamında Madrid’de imzaladıkları mutabakata uymaları konusunda beklentilerimiz devam etmektedir. Son yapılan gösteriler sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermektedir. İsveç'ten bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."