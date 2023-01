https://sputniknews.com.tr/20230117/ak-parti-yukseliste-muhalefet-daginik-goruntude-1065849691.html

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: AK Parti yükselişte, muhafelet dağınık görüntüde

Türkiye Raporu Direktörü Selçuki: AK Parti yükselişte, muhafelet dağınık görüntüde

17.01.2023

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ocak 2023 anket sonuçlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Selçuki, "Yaz aylarından beri AK Parti’nin oylarında artış görüyorduk. Asgari ücret ve EYT uygulamasının hayata geçmesinden sonra bu artışın devam ettiğini gördük. Eylül ayından bu yana süregelen bir trendde devam ediyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın önüne geçmiş vaziyette halbuki Ocak 2022’den Eylül 2022’ye kadar Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın önündeydi. Bugün itibariyle kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı yüzde 33,3 Millet İttifakı ise yüzde 31.1 olduğunu görüyoruz. Millet İttifakı’na 6’lı masanın bütün oylarını eklediğimizde Cumhur İttifakı ile başa baş bir konuma geliyor" dedi.AK Parti daha da yükselir mi?"AK Parti’nin yükseliş grafiğinin en tepe noktası mıdır? Yoksa yükselmeye devam edecek bir grafiğin orta noktası mıdır? Bunu anlamak gerekiyor" diyen Selçuki, şöyle devam etti:"Enflasyon baz etkisiyle düştü ama düştüğü yerde de fiyatlar çok ciddi artmaya devam ediyor ve fiyatlar yüksek enflasyon karşısında geldikleri seviyeden artmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bütün bu parasal genişlemenin sonucu oluşan görece ferahlama enflasyonun devam etmesiyle 2022’nin ilk yarısında yarattığı etkiyi AK Parti’nin seçmeni üzerinde yaratacak mı? Eğer yaratacaksa AK Parti’nin şu anki oy oranının yükseliş grafiğinin orta noktası olduğu sonucunu çıkartmamız lazım ve daha da yükseleceğini beklememiz lazım."'Aday tartışması bir an önce bitmeli'Enflasyondaki artışın devam etmesi halinde bu artışları ve görece ferahlamayı tekrar azalma trendine sokacağını kaydeden Selçuki, şu ifadeleri kullandı:"Bütün bunlar olurken bir yandan da dağınık bir muhalefet gördük. Dağınık bir 6’lı masa gördük. 6’lı masa bir arada duruyor fakat verdiği mesaj çok dağınık. 30 Ocağa giden süreçte bu dağınıklığı ortadan kaldırmaya yönelik çok yüksek frekanslı görüşmeler yapıldığı ya da yapılacağını anlıyorum. Bir yandan enflasyonun eritmeye devam edeceği diğer taraftan da daha derli toplu bir 6’lı masa ve adaylık mimarisini belirlemiş, kampanyasını belirlemiş bir 6’lı masanın toplumda tekrar heyecan yaratabileceği kanaatindeyim. 6’lı masayla ilgili aday kim olur gibi tartışmaların bir an evvel bitmesi lazım. Aday açıklandığı gün bütün bu tartışmalar unutulup gidecek ve o zaman bambaşka bir iklime gireceğiz."

2023

