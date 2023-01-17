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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçim tarihine yönelik müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Bu yıl içerisinde yapılacak hiçbir seçime ''erken''... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T12:38+0300
2023-01-17T12:38+0300
politika
hamza dağ
erken seçim
türkiye
seçim
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NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi nedenlerle haziran ayının seçimler için uygun olmadığını söyleyen Dağ, "Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz'' dedi."2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir" diyen Hamza Dağ, seçim kararının Meclis'te alınabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerektiğini hatırlattı. Dağ, aksi halde Cumhurbaşkanının seçim tarihi konusunda karar alabileceğini söyledi.DEVA Partisi Genel Başkanı'nın SİHA üreticisi Baykar'a yönelik açıklamaları tartışılıyor. Bu şirketin özel olarak desteklendiği ve dokunulmaz hale getirildiği iddialarına yönelik de konuşan Dağ, Ali Babacan'a sert tepki gösterdi.Dağ, ''Burada bir siyasi duruş söz konusu değil'' dedi.Siyasette ortak yetki tartışması yaşanıyor. Bir araya gelen 6 genel başkan Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte kritik kararlarda söz sahibi olacaklar. Bu muhalefete göre yetki ve sorumluluk paylaşımı, iktidara göre ise yeni bir vesayet.Dağ, ''Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz.'' değerlendirmesi yaptı.
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hamza dağ, erken seçim, türkiye, seçim
hamza dağ, erken seçim, türkiye, seçim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir

12:38 17.01.2023
© İHAHamza Dağ
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçim tarihine yönelik müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Bu yıl içerisinde yapılacak hiçbir seçime ''erken'' denilemeyeceğini belirten Dağ, bu kararın alınması için gerekli olan milletvekili sayısına ulaşılmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alabileceğini açıkladı.
NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi nedenlerle haziran ayının seçimler için uygun olmadığını söyleyen Dağ, "Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz'' dedi.
"2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir" diyen Hamza Dağ, seçim kararının Meclis'te alınabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerektiğini hatırlattı. Dağ, aksi halde Cumhurbaşkanının seçim tarihi konusunda karar alabileceğini söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı'nın SİHA üreticisi Baykar'a yönelik açıklamaları tartışılıyor. Bu şirketin özel olarak desteklendiği ve dokunulmaz hale getirildiği iddialarına yönelik de konuşan Dağ, Ali Babacan'a sert tepki gösterdi.
Dağ, ''Burada bir siyasi duruş söz konusu değil'' dedi.
Siyasette ortak yetki tartışması yaşanıyor. Bir araya gelen 6 genel başkan Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte kritik kararlarda söz sahibi olacaklar. Bu muhalefete göre yetki ve sorumluluk paylaşımı, iktidara göre ise yeni bir vesayet.
Dağ, ''Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz.'' değerlendirmesi yaptı.
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