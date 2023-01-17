Ahmet Hakan: Hadise yapınca auww, Shakira yapınca alkış

"Mesela... Söz konusu Shakira olunca “Lafı nasıl da koymuş” diye kendilerinden geçenlerin tümü... Bizim İrem Derici’miz, tartışmalı ayrılığının hemen sonrasında “Ben BMW’yim, sen Hacı Murat” diye şarkı yapsa “Ay ne kadar da varoş” falan diye laf saydırmazlar mıydı?"