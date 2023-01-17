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https://sputniknews.com.tr/20230117/ahmet-hakan-hadise-yapinca-auww-shakira-yapinca-alkis-1065820430.html
Ahmet Hakan: Hadise yapınca auww, Shakira yapınca alkış
Ahmet Hakan: Hadise yapınca auww, Shakira yapınca alkış
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ünlü şarkıcı Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığına gönderme yaptığı şarkıya yönelik tepkileri köşesine... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
shakira
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gerard pique
ahmet hakan
şarkı
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Ahmet Hakan, "Hadise yapınca auww, Shakira yapınca alkış" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230113/pique-icin-intikam-sarkisi-mi-shakiranin-yeni-sarkisi-1065711585.html
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shakira, hadise, gerard pique, ahmet hakan, şarkı
shakira, hadise, gerard pique, ahmet hakan, şarkı

Ahmet Hakan: Hadise yapınca auww, Shakira yapınca alkış

09:30 17.01.2023
© AAHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ünlü şarkıcı Shakira'nın eski sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığına gönderme yaptığı şarkıya yönelik tepkileri köşesine taşıdı. Ahmet Hakan benzer tepkilerin Hadise için verilmeyeceğine dikkat çekti.
Ahmet Hakan, "Hadise yapınca auww, Shakira yapınca alkış" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Şöyle bir düşünelim: Shakira’nın yaptığını bizimkiler yapsaydı ne olurdu? Mesela... Söz konusu Shakira olunca “Helal olsun sana be Shakira” çekenlerin tümü... “Sen benim dengim misin be” diye şarkı yapan Seda Sayan olsaydı dudak kıvırmaz mıydı?"

"Mesela... Söz konusu Shakira olunca “Lafı nasıl da koymuş” diye kendilerinden geçenlerin tümü... Bizim İrem Derici’miz, tartışmalı ayrılığının hemen sonrasında “Ben BMW’yim, sen Hacı Murat” diye şarkı yapsa “Ay ne kadar da varoş” falan diye laf saydırmazlar mıydı?"

"Tam olarak olay şudur: Hadise yapınca auww! Shakira yapınca alkış! Milli ve yerli varoşluk söz konusu olunca küçümseme ve aşağılamaya doyamayanlar, küresel bir varoşluk karşısında ceketlerini ilikliyorlar. Ben işte tam da bu yüzden Sedacıyım, İremciyim, Hadiseciyim."
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