https://sputniknews.com.tr/20230117/abdde-silahli-saldiri-biri-6-aylik-bebek-6-kisi-hayatini-kaybetti-1065816753.html
ABD'de silahlı saldırı: Biri 6 aylık bebek 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırı: Biri 6 aylık bebek 6 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T02:03+0300
2023-01-17T02:03+0300
2023-01-17T02:05+0300
dünya
silahlı saldırı
abd
kaliforniya
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen’de bir eve silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda, aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti.Tulare İlçe Şerifi Mike Boudreaux yaptığı açıklamada, saldırının en az 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını belirterek, 6 kurbanın da vurularak öldürüldüğünü ifade etti.Söz konusu saldırının rastgele düzenlenmediğini düşündüklerini açıklayan Boudreaux, "Bunun hedef alınan bir aile olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak, saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını söyledi.Geçen hafta saldırının düzenlendiği evde uyuşturucu nedeniyle arama yapıldığını belirten Boudreaux, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bazı kurbanların evde bazılarının evin dışında bulunduğu ve bir kurbanın hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/abdde-yeni-yil-kutlamalarindaki-silahli-saldirilarda-3-kisi-oldu-13-kisi-yaralandi-1065309154.html
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silahlı saldırı, abd, kaliforniya
silahlı saldırı, abd, kaliforniya
ABD'de silahlı saldırı: Biri 6 aylık bebek 6 kişi hayatını kaybetti
02:03 17.01.2023 (güncellendi: 02:05 17.01.2023) Abone ol
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen’de bir eve silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
Tulare İlçe Şerifi Mike Boudreaux yaptığı açıklamada, saldırının en az 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını belirterek, 6 kurbanın da vurularak öldürüldüğünü ifade etti.
Söz konusu saldırının rastgele düzenlenmediğini düşündüklerini açıklayan Boudreaux, "Bunun hedef alınan bir aile olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak, saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını söyledi.
Geçen hafta saldırının düzenlendiği evde uyuşturucu nedeniyle arama yapıldığını belirten Boudreaux, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bazı kurbanların evde bazılarının evin dışında bulunduğu ve bir kurbanın hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.