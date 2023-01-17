https://sputniknews.com.tr/20230117/abd-25-belarus-yetkilisine-vize-yasagi-getirdi-1065852137.html

ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi

ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Belarus’ta muhalif siyasetçi Syvatlana Tsikhanouskaya ve bazı aktivistler hakkında başlatılan gıyabi yargılamalardan dolayı 25... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T22:13+0300

2023-01-17T22:13+0300

2023-01-17T22:13+0300

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belarus

svetlana tihanovskaya

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Belarus’taki 'siyasi yargılamalar' üzerine adım attıklarını duyurdu.Belarus yönteminin, muhalif lider Svetlana Tihanovskaya ve diğer demokrat aktivistlerin asılsız suçlamalarla gıyabında yargılanmalarının "Belarus halkını ve onların demokratik özlemlerini siyasi amaçlı yargılamalarla bastırmaya devam ettiğini" ileri süren Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, bu insan hakları ihlallerine yanıt olarak demokrasiyi baltalamaya karıştıkları için 8015 sayılı Başkanlık Bildirgesi kapsamında 25 yetkili kişiye vize kısıtlaması uygulamak üzere harekete geçti” ifadelerini kullandı.Blinken, Tihanovskaya’nın yanı sıra Belarus'un demokratik geçişini yönetmekle görevli organ olan Koordinasyon Konseyi Başkanı Volha Kavalkova'nın ve birçok demokrasi yanlısı kanaat önderinin de Minsk'te başlayan davada yargılandığı bilgisini paylaştı.Bugün vize yasağı uygulananlar dahil, Belarus’taki 2020 seçimlerinden bu yana 322 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdiklerini kaydeden Blinken, şu ifadeleri kullandı:​​​​​​​Tsikhanouskaya, 2020 seçimlerinde Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’ya karşı aday olmuş ve seçimden sonra Litvanya’ya kaçmıştı.Ülke dışında olan birçok aktivist ve Tsikhanouskaya’nın “vatana ihanet” suçlamasıyla yargılanmasına Minsk’te bugün başlanmıştı.

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