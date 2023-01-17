https://sputniknews.com.tr/20230117/6-aydir-kayip-olan-mine-kocadagin-telefonundan-son-sinyalin-alindigi-mahalle-de-araniyor-1065843421.html
6 aydır kayıp olan Mine Kocadağ'ın telefonundan son sinyalin alındığı mahalle de aranıyor
6 aydır kayıp olan Mine Kocadağ'ın telefonundan son sinyalin alındığı mahalle de aranıyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine polis... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:36+0300
2023-01-17T17:36+0300
2023-01-17T17:36+0300
yaşam
kayıp
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Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı.Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtti. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mine Kocadağ'ın telefonunun en son Karahayıt Mahallesi’nden sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.Kocadağ'ın öldürülmüş ve cesedinin kanalizasyona atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, bölgede iş makineleriyle termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı.
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kayıp
6 aydır kayıp olan Mine Kocadağ'ın telefonundan son sinyalin alındığı mahalle de aranıyor
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri, telefonundan son sinyalin alındığı Karahayıt Mahallesi'ndeki termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı.
Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı.
Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtti. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mine Kocadağ'ın telefonunun en son Karahayıt Mahallesi’nden sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.
Kocadağ'ın öldürülmüş ve cesedinin kanalizasyona atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, bölgede iş makineleriyle termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı.