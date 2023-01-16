https://sputniknews.com.tr/20230116/ziraat-turkiye-kupasinda-son-16-turu-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1065813769.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T22:28+0300
2023-01-16T22:28+0300
2023-01-16T22:28+0300
spor
ziraat türkiye kupası
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:Yarın:Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat ErdoğanFraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan AydınCorendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan18 Ocak Çarşamba:VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert GüzengeMKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış SakaHangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk19 Ocak Perşembe:Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit ArslanFenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
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ziraat türkiye kupası, hakem
ziraat türkiye kupası, hakem
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın
Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek