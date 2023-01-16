Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230116/ziraat-turkiye-kupasinda-son-16-turu-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1065813769.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T22:28+0300
2023-01-16T22:28+0300
spor
ziraat türkiye kupası
hakem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df1331a5a5d08eb78291d9be8b831a75.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:Yarın:Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat ErdoğanFraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan AydınCorendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan18 Ocak Çarşamba:VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert GüzengeMKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış SakaHangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk19 Ocak Perşembe:Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit ArslanFenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d957c22c62508a1ab41d2298b90d9e71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ziraat türkiye kupası, hakem
ziraat türkiye kupası, hakem

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

22:28 16.01.2023
© AADördüncü Hakem - Ofsayt
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın
Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
18 Ocak Çarşamba:
VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka
HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала