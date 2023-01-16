https://sputniknews.com.tr/20230116/yokten-50d-kapsamindaki-arastirma-gorevlileri-ile-ilgili-duzenleme-tbmmye-gonderildi-1065813102.html

YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme: TBMM'ye gönderildi

YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme: TBMM'ye gönderildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna alınmasını içeren kanuni düzenlemenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T21:47+0300

2023-01-16T21:47+0300

2023-01-16T21:56+0300

türkiye

yök

tbmm

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenlemenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla Cumhurbaşkanlığında görüşüldüğü ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırıldığı belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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Sputnik Türkiye

yök, tbmm, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı