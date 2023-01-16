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YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme: TBMM'ye gönderildi
YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme: TBMM'ye gönderildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna alınmasını içeren kanuni düzenlemenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-16T21:56+0300
türkiye
yök
tbmm
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenlemenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla Cumhurbaşkanlığında görüşüldüğü ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırıldığı belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
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yök, tbmm, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
yök, tbmm, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme: TBMM'ye gönderildi

21:47 16.01.2023 (güncellendi: 21:56 16.01.2023)
© AAYükseköğretim Kurulu (YÖK)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna alınmasını içeren kanuni düzenlemenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenlemenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla Cumhurbaşkanlığında görüşüldüğü ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro Sorunu Çözüme Kavuşuyor' başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi ilgili kanuni düzenleme 2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine arz edilmiştir."
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