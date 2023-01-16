https://sputniknews.com.tr/20230116/unlu-sarkici-eski-sevgilisini-oldurup-ormana-gomdu-1065780730.html

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü

İstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi'ye ait olduğunu belirledi. Sevgi'nin eski... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T08:43+0300

2023-01-16T08:43+0300

2023-01-16T08:43+0300

türkiye

istanbul

ormanlık alan

cinayet

eski sevgili

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Ünlü Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü.Seçil Çiftçi ile birlikteliği olan Semih Sevgi ayrılmalarına rağmen Seçil'in peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayanan Sevgi' barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde reddetti.Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine defalarca vurdu.Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken genç kadın babasından da yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.Ünlü Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi.Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.

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istanbul, ormanlık alan, cinayet, eski sevgili