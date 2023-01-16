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https://sputniknews.com.tr/20230116/unlu-sarkici-eski-sevgilisini-oldurup-ormana-gomdu-1065780730.html
Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü
Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü
İstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi'ye ait olduğunu belirledi. Sevgi'nin eski... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T08:43+0300
2023-01-16T08:43+0300
türkiye
istanbul
ormanlık alan
cinayet
eski sevgili
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Ünlü Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü.Seçil Çiftçi ile birlikteliği olan Semih Sevgi ayrılmalarına rağmen Seçil'in peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayanan Sevgi' barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde reddetti.Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine defalarca vurdu.Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken genç kadın babasından da yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.Ünlü Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi.Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.
türkiye
istanbul
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istanbul, ormanlık alan, cinayet, eski sevgili
istanbul, ormanlık alan, cinayet, eski sevgili

Ünlü şarkıcı eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü

08:43 16.01.2023
© İHAİstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi'ye ait olduğunu belirledi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcının sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, ünlü şarkıcıyı gözaltına aldı.
İstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi'ye ait olduğunu belirledi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcının sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, ünlü şarkıcıyı gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA
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İstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi'ye ait olduğunu belirledi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcının sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, ünlü şarkıcıyı gözaltına aldı.
Ünlü Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cesedinden kurtulmak için babasından da yardım isteyen Çiftçi cansız bedeni ormanlık alana götürüp gömdü.
Seçil Çiftçi ile birlikteliği olan Semih Sevgi ayrılmalarına rağmen Seçil'in peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayanan Sevgi' barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde reddetti.
Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine defalarca vurdu.
Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken genç kadın babasından da yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.
Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.
Ünlü Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi.
Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.
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