https://sputniknews.com.tr/20230116/titiz-hirsiz-once-numarasina-bakip-sonra-kokup-kokmadigini-kontrol-ettigi-ayakkabilari-caldi-1065781783.html

Titiz hırsız, önce numarasına bakıp sonra kokup kokmadığını kontrol ettiği ayakkabıları çaldı

Titiz hırsız, önce numarasına bakıp sonra kokup kokmadığını kontrol ettiği ayakkabıları çaldı

Antalya’da bir apartmana giren hırsız, kapının önünde bulunan tüm ayakkabıları marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da kontrol ederek çaldı. Hırsızın o... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T09:03+0300

2023-01-16T09:03+0300

2023-01-16T09:03+0300

türkiye

antalya

hırsız

ayakkabı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. En iyi ayakkabıyı seçmek için cep telefonu ışığıyla marka ve numarasına bakan hırsızın, çalmadan önce ayakkabının kokup kokmadığını kontrol ettiği görüldü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsızlık sırasında şüphelinin rahatlığı da dikkatlerden kaçmadı.Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren hırsız, M. Y. isimli vatandaşın ikamet ettiği dairenin kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şüphelinin ayakkabılıktaki tüm ayakkabıları iyice kontrol ettikten sonra en iyi spor ayakkabısını seçtiği, alıp götürmeden önce ayakkabının marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da koklayarak kontrol ettiği görüldü.Ayakkabısı çalınan M. Y., olaydan birkaç gün önce apartmanın giriş kapısının kilidinin arızalandığını belirterek “Olay günü kapı kilitli değildi. Olayı dışarı çıkmak için ayakkabıyı aradığımda bulamayınca anladım. Güvenlik kamerasını izleyince ayakkabının çalındığını gördüm. Adam o kadar rahat ki şaşırıp kaldım. Bir de kokup kokmadığını kontrol ediyor. Ben buradan vatandaşlarımıza benim düştüğüm duruma düşmemeleri için apartman ve daire kapılarını kapatmalarını öneriyorum. Eğer imkanları varsa daire kapılarının önüne bile bir şey bırakmasınlar. Ben yandım başkaları yanmasın” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/kamyonla-koye-gelen-hirsizlar-15-evi-talan-etti-peteklere-kadar-sokup-goturmusler-1063654227.html

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