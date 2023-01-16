https://sputniknews.com.tr/20230116/tbmm-baskani-sentop-benim-seyahatlerim-kisisel-degil-resmi-1065814457.html

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'na göre hareket edilmesi gerekir

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'na göre hareket edilmesi gerekir

TBMM Başkanı Şentop, seçimde 60 gün-90 gün tartışmasına ilişkin "Süre, Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre 90 gün, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'na göre ise 60... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T22:56+0300

2023-01-16T22:56+0300

2023-01-16T23:31+0300

mustafa şentop

politika

seçim

recep tayyip erdoğan

isveç

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Yurt dışı seyahatlerine yönelik eleştiriler hatırlatılan Şentop, ziyaretlerinin, hükümet ve yürütmenin diplomatik çalışmalarına destek mahiyetinde olduğunu belirtti. Parlamenter diplomasinin önemini dile getiren Şentop, "Yaptığımız resmi ziyaretler, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen yapılıyor. Bunu yurtdışına çıkmayan, çıktığı zaman da turistik seyahat yapanların anlayabilmesi çok mümkün değil. Benim seyahatlerim kişisel değil resmi. Kişisel yaptığım seyahatler oldu, tamamı biletini alarak yaptığımız seyahatler" diye konuştu.Seçimin hangi tarihte yapılacağına ilişkin tartışmalara değinen Şentop, hac mevsimi ve okulların tatili gibi durumların söz konusu olduğunu dile getirerek seçim tarihi konusunda 'makul bir ayarlama' yapılabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı ya da TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararının alınabildiğini aktaran Şentop, "Bu karar, TBMM tarafından alındığı takdirde, Meclis seçimin tarihini de belirleyebilir ama cumhurbaşkanı tarafından alındığında seçim, cumhurbaşkanının bu kararı aldığı, ilan ettiği günden 60 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü oluyor. Meclis kendisi belirleyebiliyor. Belirlenmemişse onun için de aynı süre geçerli olacak" dedi.Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesi kararının verilmesi halinde oy verme gününün 60 gün sonra mı yoksa 90 gün sonra mı olacağı tartışmasını değerlendiren Şentop, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı tartışmasıMustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı seçildiğini, buna imkan veren Anayasa'nın 101. maddesinin Nisan 2018'de yürürlükten kalktığını anımsattı.Erdoğan'ın yürürlükten kalkan maddeye göre bir kez seçildiğine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:Muhalefetin 6 Nisan sonrasındaki seçime olumsuz baktığı dile getirilerek "Cumhurbaşkanı dışında Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alabilmesi için Meclis Başkanı olarak bir uzlaşı turunuz olur mu?" sorusu üzerine Şentop, "Taraflar pozisyonlarını açık ve net ifade ettikleri için burada bir uzlaşma arayışına gerek yok. Böyle bir durumda kararın parlamento tarafından alınmasıyla Cumhurbaşkanı tarafından alınması arasında bir fark yok bize göre. Yani sonuç itibarıyla bunda ısrar etmenin bir faydası yok. Parlamento tarafından alınmasının hukuken sonucu etkileyecek bir tarafı yok. Bu bakımdan buna lüzum yok. 6 Nisan öncesi-sonrası seçim kanununda yapılan değişikliklerle ilgili bir konu. Bu, tamamen siyasi bir karardır, diyeceğimiz bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı aldığında Meclis nasıl çalışacak? Burada 'fesih' kelimesi doğru bir tabir mi?" sorusuna, "Hayır, yanlış. Bizde parlamentonun devamlılığı esastır dolayısıyla parlamento, yeni parlamento seçilip göreve başlayana kadar devam eder. Seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar parlamentonun devamı söz konusudur. Seçime 1-2 ay kala belki parlamento çalışmaları tatil edilebilir, o ayrı bir şey ama diyelim icap etti, mühim bir konu var, toplanması gerekiyor, parlamento toplanır ve karar alabilir. Dolayısıyla parlamentonun faaliyetlerini durdurması söz konusu olamaz" dedi.Başörtüsüne anayasal güvence teklifiBaşörtüsüne anayasal güvence teklifine de değinen Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:Şentop, oylamanın 360 ile 400 arasında kalması durumunda teklifin referanduma götürülmesi gerektiğini, seçim takvimi de daraldığı için halk oylamasının, milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte yapılmasının makul olduğunu ifade etti.Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarıMustafa Şentop, Meclis'teki 1798 dokunulmazlık fezlekesi arasından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerinin komisyon gündemine alınmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:Şentop, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi için diğer siyasi partilerden randevu istediği gün Başarır ve Türkkan'ın dosyalarının görüşülmesiyle ilgili de "Sırf bu anayasa değişikliği görüşmesini sabote etmek için yapılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle düşünülmüş bir husus değildir" ifadesini kullandı.'50+1 ile seçilecek ama dediği olmayacak'Meclis Başkanı Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı imza yetkisini altılı masa liderleriyle paylaşacak" sözleri hatırlatılarak, "Davutoğlu'nun bu çıkışı nasıl yorumlanmalı? Mevcut anayasal şartlarda böyle bir yönetim mümkün mü?" sorusunu şöyle yanıtladı:Şentop, HDP'nin, partinin kapatma davasının seçim sonrasına ertelenmesi talebine Anayasa Mahkemesinin kendi işleyişi ve süreci sonucunda karar vereceğini, Meclis Başkanı olarak bu konuda bir yorum yapmasının uygun olmayacağını belirtti.PKK destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarının ardından İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in yarın Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal ettiğini anımsatan Şentop, "İsveçli mevkidaşıma 'DEAŞ'ın Paris'te eylem yaptığı günlerde DEAŞ'lılar İsveç'te bu şekilde pankartlar açsalar ve eylem yapsalar bunu nasıl karşılarsınız?' diye sordum. O da 'Ben anlayışla karşılıyorum, anlıyorum' dedi. Haklılık konusunda bir itirazı yok. Bunun çok çirkin, iğrenç bir eylem olduğunu ifade etti ama bizim beklentilerimiz, somut beklentiler, bunlar gerçekleşmedikçe Türkiye'nin bu konuda adım atması mümkün değil. İtirazını koruyacaktır" diye konuştu.

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