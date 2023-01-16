https://sputniknews.com.tr/20230116/sivastopol-valisi-ukraynanin-kente-saldiri-icin-havalandirdigi-ihalarin-hepsini-dusurduk-1065801855.html

Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük

Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın kente insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. Razvojayev... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T16:02+0300

2023-01-16T16:02+0300

2023-01-16T16:03+0300

ukrayna krizi

sivastopol

ukrayna

iha

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Sivastopol Valisi Razvojayev, “Düşmanın Sivastopol’e saldırısı, hava savunma sistemleri ile Karadeniz Filosu’nun, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının onunu birden deniz üstünde düşürmeleriyle sonuçlandı” açıklamasını yaptı.Razvojayev, Ukrayna’nın saldırısı sırasında karada ya da denizde hiçbir yerin tahrip olmadığını belirtti.Ukrayna güçlerinin Sivastopol’e insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerine gece saatlerinde başladığı biliniyor. Söz konusu saldırı girişimleri bugün de devam etti.Kırım ve Sivastopol’de, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişimleri nedeniyle ağustos ayından beri dönem dönem hava savunma sistemleri devreye giriyor. Kırım yetkilileri, söz konusu saldırı girişimlerinin çoğunlukla küçük insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini belirtiyor.

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