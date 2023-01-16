https://sputniknews.com.tr/20230116/sivastopol-valisi-ukraynanin-kente-saldiri-icin-havalandirdigi-ihalarin-hepsini-dusurduk-1065801855.html
Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük
Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın kente insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. Razvojayev... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:02+0300
2023-01-16T16:02+0300
2023-01-16T16:03+0300
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Sivastopol Valisi Razvojayev, “Düşmanın Sivastopol’e saldırısı, hava savunma sistemleri ile Karadeniz Filosu’nun, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının onunu birden deniz üstünde düşürmeleriyle sonuçlandı” açıklamasını yaptı.Razvojayev, Ukrayna’nın saldırısı sırasında karada ya da denizde hiçbir yerin tahrip olmadığını belirtti.Ukrayna güçlerinin Sivastopol’e insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerine gece saatlerinde başladığı biliniyor. Söz konusu saldırı girişimleri bugün de devam etti.Kırım ve Sivastopol’de, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişimleri nedeniyle ağustos ayından beri dönem dönem hava savunma sistemleri devreye giriyor. Kırım yetkilileri, söz konusu saldırı girişimlerinin çoğunlukla küçük insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini belirtiyor.
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Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük
16:02 16.01.2023 (güncellendi: 16:03 16.01.2023) Abone ol
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın kente insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. Razvojayev, Ukrayna’nın Sivastopol’e doğru ilerleyen İHA’larından hepsini birden düşürdüklerini kaydetti.
Sivastopol Valisi Razvojayev, “Düşmanın Sivastopol’e saldırısı, hava savunma sistemleri ile Karadeniz Filosu’nun, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının onunu birden deniz üstünde düşürmeleriyle sonuçlandı” açıklamasını yaptı.
Razvojayev, Ukrayna’nın saldırısı sırasında karada ya da denizde hiçbir yerin tahrip olmadığını belirtti.
Ukrayna güçlerinin Sivastopol’e insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerine gece saatlerinde başladığı biliniyor. Söz konusu saldırı girişimleri bugün de devam etti.
Kırım ve Sivastopol’de, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişimleri nedeniyle ağustos ayından beri dönem dönem hava savunma sistemleri devreye giriyor. Kırım yetkilileri, söz konusu saldırı girişimlerinin çoğunlukla küçük insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini belirtiyor.