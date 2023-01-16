Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230116/sivastopol-valisi-ukraynanin-kente-saldiri-icin-havalandirdigi-ihalarin-hepsini-dusurduk-1065801855.html
Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük
Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın kente insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. Razvojayev... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T16:02+0300
2023-01-16T16:03+0300
ukrayna krizi
sivastopol
ukrayna
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065802223_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_23b8ea41a5b17a51cd40bb4b9495e2d9.jpg
Sivastopol Valisi Razvojayev, “Düşmanın Sivastopol’e saldırısı, hava savunma sistemleri ile Karadeniz Filosu’nun, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının onunu birden deniz üstünde düşürmeleriyle sonuçlandı” açıklamasını yaptı.Razvojayev, Ukrayna’nın saldırısı sırasında karada ya da denizde hiçbir yerin tahrip olmadığını belirtti.Ukrayna güçlerinin Sivastopol’e insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerine gece saatlerinde başladığı biliniyor. Söz konusu saldırı girişimleri bugün de devam etti.Kırım ve Sivastopol’de, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişimleri nedeniyle ağustos ayından beri dönem dönem hava savunma sistemleri devreye giriyor. Kırım yetkilileri, söz konusu saldırı girişimlerinin çoğunlukla küçük insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini belirtiyor.
sivastopol
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065802223_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ecb587cb152e611b7e45394e6b02b691.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sivastopol, ukrayna, iha
sivastopol, ukrayna, iha

Sivastopol Valisi: Ukrayna’nın kente saldırı için havalandırdığı İHA’ların hepsini düşürdük

16:02 16.01.2023 (güncellendi: 16:03 16.01.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinMihail Razvojayev
Mihail Razvojayev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın kente insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı girişiminin bastırıldığını duyurdu. Razvojayev, Ukrayna’nın Sivastopol’e doğru ilerleyen İHA’larından hepsini birden düşürdüklerini kaydetti.
Sivastopol Valisi Razvojayev, “Düşmanın Sivastopol’e saldırısı, hava savunma sistemleri ile Karadeniz Filosu’nun, Ukrayna’nın insansız hava araçlarının onunu birden deniz üstünde düşürmeleriyle sonuçlandı” açıklamasını yaptı.
Razvojayev, Ukrayna’nın saldırısı sırasında karada ya da denizde hiçbir yerin tahrip olmadığını belirtti.
Ukrayna güçlerinin Sivastopol’e insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerine gece saatlerinde başladığı biliniyor. Söz konusu saldırı girişimleri bugün de devam etti.
Kırım ve Sivastopol’de, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişimleri nedeniyle ağustos ayından beri dönem dönem hava savunma sistemleri devreye giriyor. Kırım yetkilileri, söz konusu saldırı girişimlerinin çoğunlukla küçük insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini belirtiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала