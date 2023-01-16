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https://sputniknews.com.tr/20230116/sivasli-kaynak-ustasindan-alev-puskurten-ejderha-1065779657.html
Sivaslı kaynak ustasından 'alev püskürten' ejderha
Sivaslı kaynak ustasından 'alev püskürten' ejderha
Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T07:27+0300
2023-01-16T07:33+0300
sivas
kaynak
ejderha
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Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
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sivas, kaynak, ejderha, фото, fotoğraf
sivas, kaynak, ejderha, фото, fotoğraf

Sivaslı kaynak ustasından 'alev püskürten' ejderha

07:27 16.01.2023 (güncellendi: 07:33 16.01.2023)
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Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.
Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
© İHA

Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.

Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.

© İHA

Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istiyorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istiyorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istiyorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.

Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.

© MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Mahalle sakinlerinden Halil Doğan, arkadaşının imkan bulması durumunda daha başarılı işlere imza atacağını belirterek, “Bu dar imkanlarda küçücük dükkanda arkadaşımız bunu başarabiliyorsa güzel imkanlar verildiği sürece daha güzellerini yapar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzel bir eser yapmış, eline koluna sağlık” dedi.

Mahalle sakinlerinden Halil Doğan, arkadaşının imkan bulması durumunda daha başarılı işlere imza atacağını belirterek, “Bu dar imkanlarda küçücük dükkanda arkadaşımız bunu başarabiliyorsa güzel imkanlar verildiği sürece daha güzellerini yapar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzel bir eser yapmış, eline koluna sağlık” dedi. - Sputnik Türkiye
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© MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Mahalle sakinlerinden Halil Doğan, arkadaşının imkan bulması durumunda daha başarılı işlere imza atacağını belirterek, “Bu dar imkanlarda küçücük dükkanda arkadaşımız bunu başarabiliyorsa güzel imkanlar verildiği sürece daha güzellerini yapar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzel bir eser yapmış, eline koluna sağlık” dedi.

© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Mahalle esnaflarından Selahattin Ateş, figürün yapım aşamasında sürekli merak ederek bakmaya gittiklerini ifade ederek, “Ejderhayı görünce çok şaşırdım. İbrahim arkadaşımız gayet başarılı ve sabırlı birisi. Bu iş gerçekten çok sabır istiyor. İbrahim bu figürü yaparken bizde ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya geldik. Bazen arkadaşlarımızın çocuklarına bak ejderha sizi yer diye şakalarda yapıyoruz. Arkadaşımda başarılar diliyorum. Gerekli imkânlar sağlandığı zaman çok iyi işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

Mahalle esnaflarından Selahattin Ateş, figürün yapım aşamasında sürekli merak ederek bakmaya gittiklerini ifade ederek, “Ejderhayı görünce çok şaşırdım. İbrahim arkadaşımız gayet başarılı ve sabırlı birisi. Bu iş gerçekten çok sabır istiyor. İbrahim bu figürü yaparken bizde ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya geldik. Bazen arkadaşlarımızın çocuklarına bak ejderha sizi yer diye şakalarda yapıyoruz. Arkadaşımda başarılar diliyorum. Gerekli imkânlar sağlandığı zaman çok iyi işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / MUHAMMED CANER ATALAY - VOLKAN KAPLAN

Mahalle esnaflarından Selahattin Ateş, figürün yapım aşamasında sürekli merak ederek bakmaya gittiklerini ifade ederek, “Ejderhayı görünce çok şaşırdım. İbrahim arkadaşımız gayet başarılı ve sabırlı birisi. Bu iş gerçekten çok sabır istiyor. İbrahim bu figürü yaparken bizde ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya geldik. Bazen arkadaşlarımızın çocuklarına bak ejderha sizi yer diye şakalarda yapıyoruz. Arkadaşımda başarılar diliyorum. Gerekli imkânlar sağlandığı zaman çok iyi işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

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