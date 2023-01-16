Sivaslı kaynak ustasından 'alev püskürten' ejderha

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Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkânlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istiyorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor” şeklinde konuştu.