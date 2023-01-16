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Sefaköy durağında metrobüsün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
Sefaköy durağında metrobüsün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T04:45+0300
2023-01-16T04:45+0300
türkiye
sefaköy
metrobüs
kaza
istanbul
ölüm
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Olay, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy metrobüs durağına yanaşan 34 FJA 924 plakalı metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü. Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafası metrobüs tekerinin altında sıkışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri peron ile metrobüs arasında sıkışan talihsiz adamı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonrası metrobüsün altında sıkışan talihsiz adamın cansız bedenini, sıkıştığı yerden çıkarıldı.İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/kadikoy-sogutlucesmede-yoldan-cikan-metrobus-kadikoy-belediyesinin-duvarina-carpti-1063556809.html
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sefaköy, metrobüs, kaza, istanbul, ölüm
sefaköy, metrobüs, kaza, istanbul, ölüm

Sefaköy durağında metrobüsün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

04:45 16.01.2023
© İHAKüçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© İHA
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Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy metrobüs durağına yanaşan 34 FJA 924 plakalı metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü.
Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafası metrobüs tekerinin altında sıkışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri peron ile metrobüs arasında sıkışan talihsiz adamı çıkarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonrası metrobüsün altında sıkışan talihsiz adamın cansız bedenini, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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