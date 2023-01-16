https://sputniknews.com.tr/20230116/rusya-ingiliz-disisleri-bakani-cleverly-neo-nazizme-desteginden-dolayi-hesap-verecek-1065813936.html
Rusya: İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly, neo-Nazizme desteğinden dolayı hesap verecek
Rusya: İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly, neo-Nazizme desteğinden dolayı hesap verecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin Kiev rejimi ve neo-Nazizme verdiği destekten dolayı hesap... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T22:31+0300
2023-01-16T22:31+0300
2023-01-16T22:31+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
ukrayna
james cleverly
mariya zaharova
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Rusya, geçen hafta İngiltere temsilcilerinden oluşan ‘kara listeyi’ yayınladı. Kara listede, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin de ismi yer alıyor.Cleverly, 'bu, Ukrayna’nın özgürlüğüne destek vermenin bedeli ise' Rusya’nın yaptırım listesine girmekten mutluluk duyduğunu söyledi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “James, anlamıyorsun. Bu, Rusya karşıtı politikanız için verilen ve kişisel yaptırım. Oysa Kiev rejimine ve neonazizme desteğinizden dolayı ayrıca hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-36-ingiliz-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1065674636.html
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ingiltere, rusya, ukrayna, james cleverly, mariya zaharova
ingiltere, rusya, ukrayna, james cleverly, mariya zaharova
Rusya: İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly, neo-Nazizme desteğinden dolayı hesap verecek
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin Kiev rejimi ve neo-Nazizme verdiği destekten dolayı hesap vereceğini söyledi.
Rusya, geçen hafta İngiltere temsilcilerinden oluşan ‘kara listeyi’ yayınladı. Kara listede, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin de ismi yer alıyor.
Cleverly, 'bu, Ukrayna’nın özgürlüğüne destek vermenin bedeli ise' Rusya’nın yaptırım listesine girmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “James, anlamıyorsun. Bu, Rusya karşıtı politikanız için verilen ve kişisel yaptırım. Oysa Kiev rejimine ve neonazizme desteğinizden dolayı ayrıca hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.