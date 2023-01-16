https://sputniknews.com.tr/20230116/rusya-ingiliz-disisleri-bakani-cleverly-neo-nazizme-desteginden-dolayi-hesap-verecek-1065813936.html

Rusya: İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly, neo-Nazizme desteğinden dolayı hesap verecek

Rusya: İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly, neo-Nazizme desteğinden dolayı hesap verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin Kiev rejimi ve neo-Nazizme verdiği destekten dolayı hesap... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T22:31+0300

2023-01-16T22:31+0300

2023-01-16T22:31+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

ukrayna

james cleverly

mariya zaharova

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Rusya, geçen hafta İngiltere temsilcilerinden oluşan ‘kara listeyi’ yayınladı. Kara listede, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin de ismi yer alıyor.Cleverly, 'bu, Ukrayna’nın özgürlüğüne destek vermenin bedeli ise' Rusya’nın yaptırım listesine girmekten mutluluk duyduğunu söyledi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “James, anlamıyorsun. Bu, Rusya karşıtı politikanız için verilen ve kişisel yaptırım. Oysa Kiev rejimine ve neonazizme desteğinizden dolayı ayrıca hesap vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

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ingiltere, rusya, ukrayna, james cleverly, mariya zaharova