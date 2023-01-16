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Rus ordusu, Rusya'nın merkezindeki ‘Yars’ stratejik füze sistemlerini muharebe devriyesine çıkardı
Rus ordusu, Rusya'nın merkezindeki ‘Yars’ stratejik füze sistemlerini muharebe devriyesine çıkardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Tver Bölgesi’nde konuşlanmış olan ‘Yars’ kıtalararası balistik füze sistemleri fırlatıcılarının muharebe devriye güzergahlarına... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:27+0300
2023-01-16T19:27+0300
savunma
rusya
yars füzesi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Tver bölgesinde konuşlanmış olan ‘Yars’ kıtalararası balistik füze sistemlerinin fırlatıcıları, muharebe devriye güzergahlarına çıkarıldı.Açıklamada, “Bologovskoye füze birliğinde (Tver Bölgesi) ‘Yars’ kıtalararası balistik füze sistemlerinin otonom fırlatıcıları, muharebe devriye güzergahlarına çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.Yars balistik füze sistemlerinin mürettebatının ‘100 kilometrelik mesafede hareket ederek birimleri ve ekipmanları saha pozisyonlarında dağıtma, kamuflaj muharebe muhafazası görevlerini yerine getireceğine’ dikkat çekilen açıklamada, “Planlanan muharebe eğitimi faaliyetleri askeri personelin, silahların ve askeri teçhizatın muharebe devriye güzergahlarında uzun süreli görev için hazır olup olmadığını kontrol etmeyi mümkün kılmakta” vurgusu yapıldı.Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin çekirdeğinin silo ve hareketli versiyonlu kıtalararası balistik füzeli Yars sistemleri olduğu belirtiliyor. Resmi verilere göre Yars sistemleri 11 bin kilometreye varan mesafelerdeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20220601/rusyada-yars-stratejik-fuze-sistemleri-ile-tatbikat-1056890217.html
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rusya, yars füzesi
rusya, yars füzesi

Rus ordusu, Rusya'nın merkezindeki ‘Yars’ stratejik füze sistemlerini muharebe devriyesine çıkardı

19:27 16.01.2023
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinRS-24 Yars
RS-24 Yars - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Maksim Blinov
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanlığı, Tver Bölgesi’nde konuşlanmış olan ‘Yars’ kıtalararası balistik füze sistemleri fırlatıcılarının muharebe devriye güzergahlarına çıkarıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın Tver bölgesinde konuşlanmış olan ‘Yars’ kıtalararası balistik füze sistemlerinin fırlatıcıları, muharebe devriye güzergahlarına çıkarıldı.
Açıklamada, “Bologovskoye füze birliğinde (Tver Bölgesi) ‘Yars’ kıtalararası balistik füze sistemlerinin otonom fırlatıcıları, muharebe devriye güzergahlarına çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.
Yars balistik füze sistemlerinin mürettebatının ‘100 kilometrelik mesafede hareket ederek birimleri ve ekipmanları saha pozisyonlarında dağıtma, kamuflaj muharebe muhafazası görevlerini yerine getireceğine’ dikkat çekilen açıklamada, “Planlanan muharebe eğitimi faaliyetleri askeri personelin, silahların ve askeri teçhizatın muharebe devriye güzergahlarında uzun süreli görev için hazır olup olmadığını kontrol etmeyi mümkün kılmakta” vurgusu yapıldı.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin çekirdeğinin silo ve hareketli versiyonlu kıtalararası balistik füzeli Yars sistemleri olduğu belirtiliyor. Resmi verilere göre Yars sistemleri 11 bin kilometreye varan mesafelerdeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip.
RS-24 Yars füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
SAVUNMA
Rusya’da Yars stratejik füze sistemleri ile tatbikat
1 Haziran 2022, 17:22
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