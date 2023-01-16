https://sputniknews.com.tr/20230116/prof-dr-senden-hava-durumu-uyarisi-bu-hafta-30-yilin-rekoru-kirilabilir-1065785030.html

Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı: Bu hafta 30 yılın rekoru kırılabilir

Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı: Bu hafta 30 yılın rekoru kırılabilir

Yurtta son yılların en sıcak kışı sürerken Prof. Dr. Orhan Şen'den havaların daha da ısınacağı konusunda uyarı geldi. Şen'in paylaşımına göre bu hafta son 30... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T10:44+0300

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Türkiye’nin çok büyük bölümünde bu sene kış kendisini gösteremedi. Hava sıcaklıkları sonbahar değerlerinin altına inmezken kar yağışı birçok şehir için henüz görülmedi. Sıcak kış devam ederken konunun uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklama geldi. Şen’in paylaşımına göre hava sıcaklıkları daha da artacak, 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırılacak.Prof Dr. Orhan Şen’in konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230116/meteorolojiden-50-il-icin-sis-ve-kar-uyarisi-1065778125.html

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