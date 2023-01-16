https://sputniknews.com.tr/20230116/prof-dr-senden-hava-durumu-uyarisi-bu-hafta-30-yilin-rekoru-kirilabilir-1065785030.html
Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı: Bu hafta 30 yılın rekoru kırılabilir
Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı: Bu hafta 30 yılın rekoru kırılabilir
Yurtta son yılların en sıcak kışı sürerken Prof. Dr. Orhan Şen'den havaların daha da ısınacağı konusunda uyarı geldi. Şen'in paylaşımına göre bu hafta son 30... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T10:44+0300
2023-01-16T10:44+0300
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Türkiye’nin çok büyük bölümünde bu sene kış kendisini gösteremedi. Hava sıcaklıkları sonbahar değerlerinin altına inmezken kar yağışı birçok şehir için henüz görülmedi. Sıcak kış devam ederken konunun uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklama geldi. Şen’in paylaşımına göre hava sıcaklıkları daha da artacak, 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırılacak.Prof Dr. Orhan Şen’in konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230116/meteorolojiden-50-il-icin-sis-ve-kar-uyarisi-1065778125.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, sıcaklık, rekor
hava durumu, istanbul hava durumu, sıcaklık, rekor
Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı: Bu hafta 30 yılın rekoru kırılabilir
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Yurtta son yılların en sıcak kışı sürerken Prof. Dr. Orhan Şen'den havaların daha da ısınacağı konusunda uyarı geldi. Şen'in paylaşımına göre bu hafta son 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırılabilir.
Türkiye’nin çok büyük bölümünde bu sene kış kendisini gösteremedi. Hava sıcaklıkları sonbahar değerlerinin altına inmezken kar yağışı birçok şehir için henüz görülmedi.
Sıcak kış devam ederken konunun uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklama geldi. Şen’in paylaşımına göre hava sıcaklıkları daha da artacak, 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırılacak.
Prof Dr. Orhan Şen’in konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Çarşamba Perşembe Cuma Güneyli akışlar ile sıcaklıklar artıyor. Bazı illerde Ocak ayının sıcaklık rekorları kırılabilir. İstanbul’un son 30 yılın sıcaklık rekoru 2010 da 18.8 C olmuş bu kırılabilir. Hafta boyunca yağış yok. Cumartesi batıda yağmur görünüyor."