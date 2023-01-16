https://sputniknews.com.tr/20230116/perincek-davutogluna-foreign-policynin-basligiyla-yanit-verdi-abd-ankaradaki-adamini-kaybetti-1065806918.html
Perinçek, Davutoğlu’na Foreign Policy’nin başlığıyla yanıt verdi: ABD, Ankara'daki adamını kaybetti
Perinçek, Davutoğlu’na Foreign Policy’nin başlığıyla yanıt verdi: ABD, Ankara'daki adamını kaybetti
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 5 Mayıs 2016'daki Foreingn Policy dergisinin manşetine atıfta bulunarak, "Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti'... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T18:08+0300
2023-01-16T18:08+0300
2023-01-16T18:19+0300
politika
doğu perinçek
ahmet davutoğlu
vatan partisi
amerika
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Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Twitter hesabındaki "Erdoğan ve Bahçeli, Perinçek vesayeti yüzünden Doğu Türkistan’daki zulme ses çıkaramıyor" paylaşımın alıntılayan Perinçek, "Amerika Ankara'daki adamını kaybetti" (5 Mayıs 2016, Foreign Policy dergisi, Davutoğlu Başbakanlık görevinden alınınca...)" diye yazdı.
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doğu perinçek, ahmet davutoğlu, vatan partisi, amerika
doğu perinçek, ahmet davutoğlu, vatan partisi, amerika
Perinçek, Davutoğlu’na Foreign Policy’nin başlığıyla yanıt verdi: ABD, Ankara'daki adamını kaybetti
18:08 16.01.2023 (güncellendi: 18:19 16.01.2023) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 5 Mayıs 2016'daki Foreingn Policy dergisinin manşetine atıfta bulunarak, "Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti' diyerek Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi.
Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Twitter hesabındaki "Erdoğan ve Bahçeli, Perinçek vesayeti yüzünden Doğu Türkistan’daki zulme ses çıkaramıyor" paylaşımın alıntılayan Perinçek, "Amerika Ankara'daki adamını kaybetti" (5 Mayıs 2016, Foreign Policy dergisi, Davutoğlu Başbakanlık görevinden alınınca...)" diye yazdı.