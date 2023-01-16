https://sputniknews.com.tr/20230116/oyuncu-sancaktutandan-intihar-iddialarina-yanit-boyle-bir-habere-maruz-kaldigim-icin-uzgunum-1065789179.html

Oyuncu Sancaktutan'dan intihar iddialarına yanıt: 'Böyle bir habere maruz kaldığım için üzgünüm'

Oyuncu Sancaktutan'dan intihar iddialarına yanıt: 'Böyle bir habere maruz kaldığım için üzgünüm'

Magazin programcısı Bircan Bali, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini iddia etti. Oyuncu Sancaktutan iddiaları... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T11:45+0300

2023-01-16T11:45+0300

2023-01-16T11:45+0300

yaşam

oyuncu

magazin

bircan bali

hafsanur sancaktutan

intihar

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'Söylemezsem Olmaz' programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam sosyal medya hesabından, 'ünlü bir oyuncu' diyerek ve isim vermeden, bir oyuncunun intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.Bircan Bali sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.Sancaktutan: Habere itibar edilmeyeceğini umuyorumHafsanur Sancaktutan, konuyla alakalı sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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oyuncu, magazin, bircan bali , hafsanur sancaktutan, intihar