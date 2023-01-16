https://sputniknews.com.tr/20230116/oyuncu-sancaktutandan-intihar-iddialarina-yanit-boyle-bir-habere-maruz-kaldigim-icin-uzgunum-1065789179.html
Oyuncu Sancaktutan'dan intihar iddialarına yanıt: 'Böyle bir habere maruz kaldığım için üzgünüm'
Oyuncu Sancaktutan'dan intihar iddialarına yanıt: 'Böyle bir habere maruz kaldığım için üzgünüm'
Magazin programcısı Bircan Bali, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini iddia etti. Oyuncu Sancaktutan iddiaları... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T11:45+0300
2023-01-16T11:45+0300
2023-01-16T11:45+0300
yaşam
oyuncu
magazin
bircan bali
hafsanur sancaktutan
intihar
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'Söylemezsem Olmaz' programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam sosyal medya hesabından, 'ünlü bir oyuncu' diyerek ve isim vermeden, bir oyuncunun intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.Bircan Bali sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.Sancaktutan: Habere itibar edilmeyeceğini umuyorumHafsanur Sancaktutan, konuyla alakalı sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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oyuncu, magazin, bircan bali , hafsanur sancaktutan, intihar
oyuncu, magazin, bircan bali , hafsanur sancaktutan, intihar
Oyuncu Sancaktutan'dan intihar iddialarına yanıt: 'Böyle bir habere maruz kaldığım için üzgünüm'
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Magazin programcısı Bircan Bali, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini iddia etti. Oyuncu Sancaktutan iddiaları yalanladı ve "Böyle bir habere maruz kaldığım için üzgünüm" dedi.
'Söylemezsem Olmaz' programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam sosyal medya hesabından, 'ünlü bir oyuncu' diyerek ve isim vermeden, bir oyuncunun intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bircan Bali sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.
Sancaktutan: Habere itibar edilmeyeceğini umuyorum
Hafsanur Sancaktutan, konuyla alakalı sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba. Biraz önce tv'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında, ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."