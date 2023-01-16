https://sputniknews.com.tr/20230116/novak-sibiryanin-gucu-dogalgaz-boru-hatti-uzerinden-cine-teslimat-2022te-rekor-rakama-ulasti-1065809578.html
Novak: Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e teslimat 2022’te rekor rakama ulaştı
Novak: Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e teslimat 2022’te rekor rakama ulaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e teslimatın geçen yıl 15 milyar 500 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini... 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:35+0300
2023-01-16T19:35+0300
2023-01-16T19:35+0300
ekonomi
rusya
çin
aleksandr novak
doğalgaz
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Başbakan Mihail Mişustin ile toplantıda, “Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e yapılan sevkiyat 2022’de 15 milyar 500 milyon metreküpe ulaştı. Bu bir rekor” açıklamasında bulundu.Sibirya’nın Gücü üzerinden sevkiyatın 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 49 arttığı belirtilirken teslimatın Rus Gazprom ve Çin’in CNPC şirketleri arasındaki kontrat kapsamında gerçekleştirildiği anımsatıldı.Sevkiyatın 2025’te, yıllık 38 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Gazprom, ayrıca Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinden ve Moğolistan üzerinden iki güzergahı da değerlendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/nato-ve-ab-rusya-ile-cine-karsi-isbirliginin-artirilmasi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1065600820.html
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rusya, çin, aleksandr novak, doğalgaz
rusya, çin, aleksandr novak, doğalgaz
Novak: Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e teslimat 2022’te rekor rakama ulaştı
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e teslimatın geçen yıl 15 milyar 500 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Başbakan Mihail Mişustin ile toplantıda, “Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e yapılan sevkiyat 2022’de 15 milyar 500 milyon metreküpe ulaştı. Bu bir rekor” açıklamasında bulundu.
Sibirya’nın Gücü üzerinden sevkiyatın 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 49 arttığı belirtilirken teslimatın Rus Gazprom ve Çin’in CNPC şirketleri arasındaki kontrat kapsamında gerçekleştirildiği anımsatıldı.
Sevkiyatın 2025’te, yıllık 38 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Gazprom, ayrıca Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinden ve Moğolistan üzerinden iki güzergahı da değerlendiriyor.